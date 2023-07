Serena Autieri senza freni: gambe da capogiro

La nota attrice e cantante Serena Autieri, grande tifosa del Napoli Campione d’Italia, ha pubblicato su Instagram un nuovo scatto piccante

Serena Autieri è una delle artiste più eclettiche nel panorama italiano. Sa recitare e cantare molto bene, qualità che le hanno consentito di costruire una carriera molto importante e prestigiosa. In più, è oggettivamente una donna splendida ancora oggi, nonostante l’inesorabile avanzare dell’età.

Lo scorso 4 aprile ha compiuto 47 anni, ma il tempo non riesce più di tanto a scalfire il suo fisico da applausi. Per chi non ne fosse a conoscenza, inoltre, la bellissima Serena Autieri è estremamente legata a Napoli, città in cui è nata nel 1976. Ed inevitabilmente è assai attratta da tutto ciò che riguarda la sua squadra del cuore, ossia quella che da poco è salita sul tetto d’Italia a distanza di trentatré anni dall’ultima volta.

Il Napoli targato Luciano Spalletti ha incantato tutti nei mesi scorsi, rendendosi protagonista di una cavalcata Scudetto che non verrà mai dimenticata. Numerose prestazioni da incorniciare, messe in atto da un gruppo di calciatori che fin da subito ha dimostrato unione e grande compattezza.

Un vero e proprio capolavoro a firma Aurelio De Laurentiis: il patron degli azzurri può piacere o no come chiunque, ma è sacrosanto dargli il giusto riconoscimento per ciò che è stato in grado di compiere. Questo storico trionfo, neanche a dirlo ha riempito di gioia anche il cuore di Serena Autieri, grandissima tifosa della compagine ora guidata da mister Rudi Garcia.

Tant’è che in un’intervista concessa ai microfoni del settimanale ‘Oggi’, l’attrice disse ironicamente che avrebbe chiesto al proprio marito il permesso di realizzare un piccolo strip-tease, nel caso in cui il Napoli avesse conquistato davvero il principale titolo nazionale. L’idea, poi, è tramontata, ma Autieri ha comunque festeggiato nel migliore dei modi, godendosi a pieno il momento fantastico.

Serena Autieri sexy sui social: la foto scatena i fan

Adesso, però, è giunta l’ora di guardare avanti, evitando di crogiolarsi sul passato radioso. L’artista napoletana spera che capitan Di Lorenzo e compagni le possano regalare altre gioie nella prossima annata sportiva, in più non intende certamente fermarsi in ambito lavorativo.

Nel frattempo, Serena si gode le vacanze in compagnia della famiglia e di alcuni amici. La località scelta dall’attrice è Gaeta (Lazio), dove alloggia nel Grand Hotel Le Rocce. L’ideale per ricaricare le batterie, prima di ributtarsi a capofitto nella solita routine. Sole, buona compagnia, mare da favola e buon cibo: tutti gli ingredienti necessari per rilassarsi nel miglior modo possibile.

Autieri, dal canto suo, ha anche deliziato i suoi vari followers su Instagram, pubblicando nelle scorse ore uno scatto che la ritrae su una scala d’epoca, mentre indossa un vestito che tiene abbastanza scoperte le sue gambe pazzesche. Un immenso piacere per gli occhi.