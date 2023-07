Scontro Napoli-Milan: è bufera per il trequartista

Si accende lo scontro tra il Napoli e il Milan: i campioni d’Italia e i rossoneri si contendono lo stesso trequartista

Il primo rinforzo del Napoli del nuovo corso targato Rudi Garcia è Pierluigi Gollini. L’estremo difensore, classe 1995, dopo i sei mesi della passata stagione, ritorna a Castel Volturno, sempre a titolo temporaneo, per 500 mila euro, con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro.

Come ribadito da Mauro Meluso, neodirettore sportivo degli azzurri, la priorità è la sostituzione di Kim Min-jae. Tuttavia, l’erede del difensore sudcoreano, di cui si attende solo l’ufficialità del suo passaggio al Bayern Monaco, non è il solo punto all’ordine del giorno nell’agenda del neodirettore sportivo azzurro.

Infatti, è scontro tra il Napoli e il Milan che hanno messo nel mirino lo stesso trequartista. Anche Piotr Zielinski, allettato dall’offerta ‘indecente’ (triennale 12 milioni di euro netti all’anno) dell’Al-Ahly, è sul piede di partenza. Ebbene, per sostituire il polacco il Napoli punta un profilo che è inseguito anche dai rossoneri.

Scontro Napoli-Milan: è bufera per Lazar Samardzic

Dunque, in attesa di farlo sul campo gli azzurri e i rossoneri affilano le armi in sede di calciomercato in quanto si contendono lo stesso trequartista, il talentuoso Lazar Samardzic dell’Udinese che lo valuta 25 milioni di euro.

Cifra che il Napoli vorrebbe ridurre, secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, inserendo come contropartita tecnica Gianluca Gaetano. Ma, come anticipato, l’inserimento dei rossoneri, che dopo il poker di acquisti messo a segno punta a fare cinquina con il classe 2002 bianconero, potrebbe far deragliare la trattativa.

Nondimeno, non è solo il ‘Diavolo’ a metterci la coda dal momento che a mettersi di traverso è anche Andrea Sottil, tecnico dei friulani, che, ai microfoni di Sky Sport, si è augurato che il talentuoso centrocampista tedesco (è nato a Berlino il 24 febbraio 2002) di origini serbe possa rimanere in Friuli per un altro anno affinché possa trovare la sua consacrazione: “È giovane, si deve ancora completare e consolidare dei principi e delle situazioni durante la partita: gli farà bene un anno all’Udinese dove troverà continuità e migliorerà tutti questi aspetti“.

Insomma, il mercato del Napoli è sempre più in salita, con gli azzurri che incontrano difficoltà per tutti i loro obiettivi. Non solo, quindi, lo stallo nella trattativa per Max Kilman del Wolverhampton, in pole position per sostituire Kim Min-Jae, con i Wolves che non intendono fare sconti rispetto alla richiesta di 41 milioni di euro mentre De Laurentiis si è fermato a 35 milioni, ma anche il ‘disturbo’ dei rossoneri nella trattativa per quello che sarebbe un valido rinforzo per il centrocampo del Napoli.