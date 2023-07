Calciomercato Napoli, il baby fenomeno dalla Liga: che colpo per Garcia

Il Napoli pensa già al futuro per allestire una rosa competitiva per tanti anni: in arrivo il baby talento dalla Liga spagnola

Rudi Garcia ha presentato le sue idee ai tifosi azzurri nella conferenza stampa di presentazione. L’allenatore francese è voglioso più che mai di puntare in alto dopo che il Napoli ha trionfato nell’ultima stagione vincendo lo Scudetto sotto la guida attenta di Luciano Spalletti. Ora la società partenopea potrebbe sorprendere tutte le big d’Europa sferrando il colpo decisivo per il baby fenomeno classe 2005.

Un occhio di riguardo anche ai tanti giovani arrivato in ritiro a Dimaro: i ragazzi della Primavera azzurra si metteranno in luce nel campo di Carciato con lo stesso tecnico francese pronto a scommetterci su qualche talento. Ora il Napoli sarebbe pronto a formulare un’offerta decisiva al baby fenomeno della Liga spagnola. Finora ha giocato pochissimo in Prima squadra collezionando minuti importanti in Europa League.

Calciomercato, subito a Napoli: la scommessa d’oro per il classe 2005

Classe 2005, la società partenopea è entusiasta di puntare su di lui dopo che il talento turco, Arda Guler, sta già entusiasmando con la nuova maglia del Real Madrid. Un affare in prospettiva futura per pensare già alle prossime stagioni: il Napoli vuole lavorare di anticipo ancora una volta per sorprendere le altre big d’Europa.

Come svelato dall’emittente spagnola “El Chiringuito Tv” il Napoli potrebbe scomettere sul centrocampista classe 2005 del Real Betis, Dani Perez, adocchiato già da mezza Europa. Tanti club europei sono pronti a sferrare l’assalto decisivo, ma il giovane calciatore vorrebbe continuare il suo percorso di crescita con il club spagnolo. Ora si è preso un po’ di tempo per decidere in attesa della fumata bianca che potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Novità importanti a partire dai prossimi giorni con la società partenopea che metterà a segno i primi colpi di calciomercato. In giornata è arrivato il ritorno ufficiale di Pierluigi Gollini in attesa della cessione definitiva di Kim, pronto a volare al Bayern Monaco. Il Napoli si concentrerà così sul sostituto all’altezza del centrale coreano per poi pensare a nuove idee suggestive. Ormai ci siamo, il Napoli intende fare sul serio sviluppando una continuità nel corso degli anni sempre più decisiva. Il trionfo dello Scudetto aiuterà De Laurentiis a poter scommettere anche su giovani semi-sconosciuti, proprio come fatto con il talento georgiano Kvaratskhelia.