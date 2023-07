Il Napoli inguaia Giuntoli, altro che Juve: colpaccio azzurro

Il Napoli soffia a Giuntoli un suo pallino: niente Juventus, il futuro top player è pronto a vestirsi d’azzurro.

Prime schermaglie di mercato tra il Napoli e il suo vecchio direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, oggi fieramente alla guida della sua Juventus. Il ‘tradimento’ (se così vogliamo chiamarlo) del ds non è andato giù a molti tifosi azzurri, in quest’estate da campioni d’Italia.

E forse anche per questo De Laurentiis vorrebbe divertirsi a modo suo, mettendo i bastoni tra le ruote al suo ex collaboratore. Lo dimostra l’accelerata impressa per l’acquisto di un grande talento, vecchio pupillo proprio di Giuntoli, che avrebbe voluto portarlo alla Juventus. E che invece potrebbe rimanere con un mucchio di polvere in mano.

Se l’ex direttore sportivo azzurro riuscirà a imprimere il suo marchio sulle scelte di mercato della Vecchia Signora, facendo a meno dei grandi nomi, a favore di colpi pronti a esplodere da un momento all’altro, è inevitabile che sul mercato le strade di Napoli e Juve possano finire per incrociarsi in più occasioni.

Fino a questo momento De Laurentiis e Madama hanno viaggiato su mercati completamente diversi. Le cose adesso sono però cambiate e ci sarà bisogno di battagliare anche con la squadra più vincente d’Italia per portare a casa i propri obiettivi. Ma il presidente non è certo il tipo che si fa intimidire dalla concorrenza. E sta per darne l’ennesima dimostrazione.

Dopo essersi accorto che Giuntoli vorrebbe vestire di bianco e nero un suo vecchio pupillo, a lungo corteggiato anche quando era a Napoli, ecco che il numero uno azzurro ha deciso di scendere in campo e di accelerare per bloccare l’acquisto, beffando completamente il capo dell’area sportiva juventina.

Il Napoli accelera per il pallino di Giuntoli: super colpo in arrivo

Per certi versi, il merito di quest’accelerazione è da imputare agli arabi. Le lusinghe dell’Al-Ahli a Piotr Zielinski, uno dei calciatori azzurri in scadenza nel 2024, potrebbero infatti sbloccare il mercato azzurro. De Laurentiis ha già in mente il sostituto del polacco, ed è proprio un vecchio obiettivo di Giuntoli, che lo stava seguendo anche per conto della Juventus.

Non è un segreto che il primo nome per il centrocampo azzurro sia, già dallo scorso anno, quello di Lamar Samardzic. Portarlo a Napoli con la permanenza di Zielu poteva essere complicato, considerando che il polacco resta un top di livello assoluto e lasciarlo in panchina è molto difficile.

Con l’eventuale partenza di Piotr, però, ci sarebbe una casella libera nella rosa dei partenopei, e il talento serbo-tedesco piace da tanto al Napoli. Resta da trovare l’intesa con il club friulano, con cui più volte in passato De Laurentiis ha intavolato trattative importanti. Per farlo partire, i Pozzo non chiedono meno di 25 milioni di euro, come riportato da Calciomercato.com.

Una somma importante che potrebbe arrivare proprio dalla cessione di Zielinski. I bianconeri vorrebbero però anche garantirsi una soluzione alla Udogie, con la permanenza del calciatore in Friuli per un altro anno. Soluzione che, in caso di cessione di Zielu, è però assolutamente improponibile per il Napoli. Insomma, la trattativa è avviata e in questo momento gli azzurri hanno superato Giuntoli e la sua Juventus. Non è però ancora il momento di esultare. Per poter arrivare alla chiusura bisognerà però limare ancora qualche dettaglio.