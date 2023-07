Tutto vero, Donnarumma di nuovo in Italia: la destinazione

Potrebbe tornare dopo due stagioni all’estero, il portiere della nazionale azzurra, Gigio Donnarumma: ecco dove.

Due anni a Parigi non proprio fortunati dopo la vittoria da protagonista dell’Europeo con la sua Italia. Gianluigi Donnarumma, per tutti Gigio, vuole rilanciarsi dopo l’ultima scelta che nell’estate del 2021 lo portò in Ligue 1. Sembrerebbe che ci siano possibilità italiane per lui.

Alla prima stagione, Donnarumma non riuscì subito a diventare il portiere titolare dei parigini, finendo la stagione a quota 24 gare tra campionato e coppe varie. Nella passata stagione invece sono stati alcuni erroracci a farlo balzare in cima alle cronache di calcio, sempre in maglia Paris. Il più grave, quello contro il Bayern Monaco in Champions League. Non si direbbe certo che la Francia porti fortuna al ragazzo di Castellammare di Stabia.

Donnarumma in Italia: ecco dove giocherà

Dopo sei stagioni al Milan, sicuramente non è dai rossoneri che tornerà a breve, visto che decise di finire con loro a scadenza di contratto per andare al Paris Saint-Germain a parametro zero. Ma se i tifosi non hanno mai accettato quel tradimento, sicuramente non saranno clementi con lui dopo quello che potrebbe fare in quest’estate.

Enzo Raiola, procuratore dell’estremo difensore, ha spiegato che anche se al posto di Galtier è arrivato adesso un nuovo allenatore, Luis Enrique, non c’è da preoccuparsi per quanto riguarda la centralità di Gigio nel progetto del Paris. Fatto che però non allontana le squadre italiane che principalmente pensano a lui per il loro futuro. Da non dimenticare infatti, che non solo il portiere campano è molto valido tecnicamente, ma ha anche 24 anni appena e quindi, ancora molti anni di carriera davanti a sé.

Infatti si è a lungo parlato della Juventus che probabilmente dall’anno prossimo avrà un nuovo portiere titolare in luogo di un Wojciech Szczęsny ormai trentatreenne. L’ultima novità però sarebbe ancora più inaccettabile per i tifosi dell’ex squadra del numero 1 della Nazionale.

Vista la possibilissima partenza di Andre Onana dall’Inter, infatti, a calciomercato.it hanno ben pensato di chiedere ai tifosi nerazzurri chi fosse il loro favorito per la sostituzione del camerunense. Ebbene, anche se altri estremi difensori come Anatolij Trubin, Yassine Bounou e Yann Sommer abbiano ricevuto delle preferenze, il primo in classifica è risultato proprio Gigio Donnarumma.

Il portiere italiano infatti è stato scelto dal 34,7% dei votanti. Ed ora, chissà che all’Inter non abbiano intenzione di ascoltare il pubblico e chiedere informazioni al PSG per il classe ’99.