Né Milan né Napoli: ecco dove andrà il parametro zero

Il centrocampo del Napoli sta subendo modifiche importanti e tra i jolly della mediana era stato individuato anche un parametro zero che sembra però destinato altrove

Il Napoli si guarda intorno in questa fase del calciomercato in cui si registrano le prime avvisaglie importanti per ciò che riguarda la costruzione della rosa da mettere a disposizione di Rudi Garcia. Nonostante lo scudetto saldamente cucito sul petto non mancano alcuni cambiamenti importanti nel roster azzurro.

Dalla difesa al centrocampo soprattutto i movimenti tra entrate ed uscite non si faranno attendere. A fare da contorno c’è inoltre anche l’interessante mercato dei calciatori svincolati, e quindi acquistabili a parametro zero senza ulteriori esborsi economici. In particolare qualcosa si muove a centrocampo tra l’addio certo di Ndombele, quello probabile di Demme e quello possibile di Zielinski.

In tal senso, con riferimento soprattutto alla situazione del polacco, al Napoli era stato accostato anche il polivalente Daichi Kamada, trequartista giapponese capace di interpretare al meglio più ruoli con qualità tecnica e doti da incursore in fase di inserimento.

Il centrocampista nipponico a costo zero fa chiaramente gola a molte dopo una bellissima stagione messa in piedi con la maglia dell’Eintracht da ben 16 gol e 7 assist complessivi considerando tutte le competizioni disputate. Una parabola ascendente quella di Kamada che in Italia era stato avvicinato parecchio soprattutto al Milan, al netto di ulteriori soluzioni estere.

Calciomercato, Napoli e Milan a bocca asciutta: Kamada può finire alla Real Sociedad

Daichi Kamada è stato quindi associato a diversi club importanti questa estate, e presto troverà la sua prossima sistemazione. Il futuro del giapponese potrebbe però non essere in Serie A, con buona pace di Napoli e Milan che lo avevano seguito.

Secondo quanto evidenziato da ‘Todofichajes.com’ oltre al Napoli anche Dortmund, Milan, Benfica e Atletico Madrid lo avevano messo nel mirino che a conti fatti potrebbe finire in Spagna ma alla corte di un altro club ancora.

Si tratta della Real Sociedad: tutte le strade portano a San Sebastian dove Kamada potrebbe essere attirato anche dalla possibilità di giocare fianco a fianco col connazionale Kubo, che si sta imponendo da qualche tempo con la casacca biancoblu. La Real Sociedad punta quindi a potenziare la propria zona offensiva ulteriormente andando ad inserire nell’ingranaggio un altro elemento dotato di qualità tecnica ed inventiva.

Kamada è un giocatore versatile che avrebbe fatto comodo anche a Napoli o Milan: il suo futuro sembra però altrove.