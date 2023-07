Una dea a bordo piscina, Paolina Saulino da urlo

Paola Saulino vuole recuperare terreno e mostra nuove foto quasi vietate ai minori, infiammando direttamente da bordo piscina.

La showgirl vorrà essere sempre nel cuore dei suoi fan, non manca davvero la predisposizione a mettersi in mostra con nuovi scatti da urlo che arrivano direttamente dai suoi profili social.

La concorrenza è tanta, ma si può combattere con le armi dell’abbondanza. Paola Saulino non ha di certo paura delle altre bellezze da social, sa di avere un pubblico di affezionati e vuole essere protagonista del made in Italy.

Anche perché negli ultimi periodi la zona campana è tra le più frequentate e non soltanto per il clima dei festeggiamenti post scudetto. Sono diventati virali gli scatti di Michela Persico, moglie di Daniele Rugani calciatore della Juve, ma soprattutto di Sofia Vergara, attrice di origini colombiane in bella mostra davanti ai faraglioni. Paola Saulino invece ha spostato i suoi riferimenti geografici e recupera terreno stando direttamente comoda, a beneficio dei fan.

Sirena Saulino, spettacolo per i follower

Da una parte le influencer e le attrici che arrivano a Napoli e nei luoghi turistici della Costiera Amalfitana, dall’altra chi invece fa il viaggio opposto, spostandosi dal capoluogo campano verso i luoghi di culto della movida. Come nel caso della Saulino presente a Destino Ibiza, una delle strutture più frequentate della Spagna, un resort da quattro stelle che costa in media 400 euro a notte. In questo caso, è di giorno che aumenta lo spettacolo: il costume di Paola Saulino è mini, l’abbondanza in piscina la mette in risalto.

La missione spagnola della Saulino comincia a farsi interessante per i fan, che hanno così visto le foto della showgirl e sono letteralmente impazziti. Un momento di grande relax per lei, in vacanza in Spagna e senza però perdere contatto con la realtà italiana e napoletana, sul web segue i movimenti della sua squadra del cuore e vuole già essere protagonista alla ripresa della stagione. Anzi, non è da escludere come per il 27 agosto, prima gara del Napoli in casa, sarà sugli spalti del “Maradona” per tifare nel match contro il Sassuolo.

Per il momento però è tempo di raccogliere like e complimenti, fanno sempre morale e servono anche sul piano commerciale. Sono 154 mila i fan di Paola Saulino, che vuole far crescere questo numero a suon di foto esplosive e di altri contenuti che infiammeranno l’estate.