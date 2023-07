Spalletti torna in panchina: club in Italia per firmare

Luciano Spalletti è pronto a tornare in panchina. Un club si trova in Italia per arrivare alla firma.

Luciano Spalletti ha terminato ormai la sua avventura con il Napoli e in questo momento continua ad essere fermo in attesa di ritornare il prima possibile in panchina per iniziare una nuova esperienza. Nei giorni scorsi ha smentito l’ipotesi dello stop fino al 2024 e vedremo cosa succederà.

Per Spalletti un club è pronto a fare follie e non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire se ci sarà la tanto attesa fumata bianca. Si tratta di una ipotesi da considerare e vedremo cosa succederà.

Spalletti in panchina: un club è in Italia

Luciano Spalletti è ormai prossimo a ritornare in panchina. Il tecnico nei giorni scorsi ha smentito l’ipotesi di uno stop fino al 2024 e per questo motivo una squadra ha intenzione di fare tutte le verifiche del caso per capire la fattibilità di questa operazione. Non ci resta che aspettare ancora un po’ di tempo per avere un quadro molto più chiaro e capire se davvero il tecnico toscano ritornerà in panchina oppure deciderà di aspettare ancora un po’ di tempo per avere un quadro molto più chiaro.

Secondo quanto riferito da goal.com, il presidente dell’Al-Ahli è pronto ad una trasferta in Italia per convincere Spalletti ad accettare l’offerta del club arabo e affidargli la panchina. Per il momento si tratta di una ipotesi che dovrà essere confermata nelle prossime settimane visto che, almeno per il momento, non si ha la certezza che l’allenatore accetti la possibilità di andare in Arabia.

Luciano Spalletti è pronto a tornare in panchina, ma resta da capire la sua volontà di andare in un campionato meno competitivo rispetto a quelli europei. Non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro.

Ultime Spalletti: il club arabo spinge

Luciano Spalletti presto potrebbe essere un altro di quelli che andrà in Arabia. L’Al-Ahli sembra essere pronto ad affidagli la panchina e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.

I contatti sono in corso e vedremo se alla fine ci sarà la fumata bianca oppure ci sarà un passo indietro da parte dello stesso Spalletti considerando il fatto che stiamo parlando di un campionato meno competitivo.