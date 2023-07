Zielinski: addio vicinissimo, trattativa ai dettagli

Zielinski è sempre più vicino a lasciare il Napoli: super offerta al calciatore e al club, mancano pochi dettagli per l’ufficialità.

Zielinski è al passo d’addio. Ormai ci siamo. Nonostante continuino ad arrivare voci contrastanti, sembra sempre più chiaro che il futuro di Piotr sarà il prossimo anno lontano da Napoli. E non solo per una sua volontà. Il polacco non sta smaniando dalla voglia di lasciare la squadra in cui è cresciuto negli ultimi sette anni.

La scadenza di contratto imminente e la mega offerta araba stanno però facendo la differenza in questo momento, e oggi la trattativa per il suo addio sembra arrivata ai dettagli.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, Piotr starebbe riflettendo sul contratto super offerto dall’Al-Ahli (36 milioni di euro in tre anni), inavvicinabile per il Napoli e per altri club europei. Un contratto che, in cuor suo, vorrebbe anche rifiutare. Ma a rendere molto complicata la sua permanenza in azzurro ci sarebbero troppi ostacoli da dover superare.

In primis, la volontà della famiglia e dell’entourage di accettare la super proposta araba. Treni del genere passano una volta nella vita, e a quanto pare chi è vicino a Zielinski sa che dire di no potrebbe rivelarsi un errore. In secondo luogo il Napoli stesso starebbe spingendo per l’addio. Le parole di ADL nei confronti dei calciatori in scadenza nel 2024 sono state molto dure, perentorie. Il presidente ha lanciato un aut-aut, ma in questo momento non ci sarebbe sul tavolo nemmeno il paventato rinnovo al ribasso.

D’altronde, Piotr è al momento il calciatore più costoso, a livello d’ingaggio, nella rosa partenopea (oltre 7 milioni lordi, più dei 6 di Osimhen, che usufruisce ancora del decreto crescita). L’addio sembra quindi scontato. Ma cosa manca ancora per la chiusura di un affare che appare in tutto e per tutto definito?

Zielinski d’Arabia: maxi contratto e mega offerta, il polacco è ai saluti

Oltre alla volontà del calciatore, ancora tentennante, c’è un altro aspetto che sta ancora rallentando l’addio del centrocampista. Ed è forse quello più difficile da limare: l’offerta del club arabo al Napoli. Al momento sembra infatti che la proposta non superi i 20-25 milioni. Troppo pochi per De Laurentiis, che dalla cessione di uno dei pilastri della rosa campione d’Italia vorrebbe incassare di più.

L’amico Lotito ha ricavato circa 40 milioni da Milinkovic-Savic? Allora perché non dovrebbe riuscirci anche lui con la cessione di Zielinski. Stando ad alcuni rumor, il presidente avrebbe come al solito sparato alto, chiedendo non meno di 35 milioni. Troppi per l’Al-Ahli che, come gli altri ricchi club arabi, non vuole spendere tanto per i cartellini, quanto invece lusingare i giocatori tramite ingaggi fuori mercato.

La sensazione però è che, salvo clamorosi colpi di scena, sia solo una questione di giorni. Dovessero alzare l’offerta ad almeno 25-30 milioni, probabilmente De Laurentiis accetterebbe senza ulteriori remore la cessione. In questo modo si libererebbe di quello che al momento è un problema. E priverebbe anche il Napoli di uno dei giocatori più importanti per la vittoria del tricolore e in generale per il bel gioco prodotto dalla squadra in questi anni.

Un calciatore sottovalutato da troppi, abbagliati dai giocatori che ‘mostrano i muscoli’ piuttosto che da quelli che in silenzio, senza fare troppo rumore, riescono a trasformare il volto di una squadra. E che dovrà essere sostituito con un talento all’altezza delle aspettative. Il sogno è Gabri Veiga, l’obiettivo numero uno è Samardzic. La speranza dei tifosi è che almeno uno dei due possa arrivare, per non ritrovarci d’un tratto con un centrocampo privo della qualità che il polacco ha saputo offrire per sette lunghe e indimenticabili stagioni.