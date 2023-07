Ana Quiles, posa da diva a Capri: il nodo alla camicia esalta le forme

Ana Quiles è la giornalista che unisce quasi due mondi, Spagna e Italia sono innamorate con una vista su Capri da sogno.

Protagonista nella tv di Stato e in quella iberica, per Ana Quiles è il momento di vivere in pieno le vacanze estive, prima di concentrarsi sui prossimi impegni professionali, che coincideranno con l’inizio della stagione agonistica.

Il 2022-23 vissuto in giro per gli stadi d’Europa, le vacanze invece con un unico obiettivo: quello di conoscere meglio l’Italia e le sue tante bellezze. Ana Quiles sta diventando ormai un volto sempre più apprezzato dell’estate, la sua presenza a Capri è diventata piacevole per gli altri ospiti.

Una vacanza prolungata quella della giornalista spagnola in Campania, dopo la vittoria dello scudetto del Napoli è rimasta molto affascinata e sta visitando vari luoghi, portando sempre fascino e spontaneità. In questo caso, sui social si è lasciata ben immortalare a Capri, mostrando il suo nuovo look

Quiles a Capri, i fan sono entusiasti

Vita da turista per l’isola con tanti scatti per lei, dalla degustazione della brioche passando per un piatto di pasta italiano c’è tanta voglia di apprendere anche i gusti culinari. E, di certo, non ha problemi di linea Ana Quiles, può degustare di tutto e rendere partecipi i fan, anche nelle sue passeggiate digestive tra vicoli e portici storici. Così, il viaggio diventa itinerante, Ana Quiles lascia senza fiato.

Il suo look diventa così iconico, uno spunto in più per il pubblico femminile che la segue anche per il suo essere alla moda. E, ovviamente, sono immancabili i complimenti dalla parte maschile, tra fan italiani e spagnoli è ormai una bella lotta. Il numero dei sostenitori sta crescendo sempre più, anche se è ancora lontana rispetto alle… concorrenti italiani. Ha in mano 160 mila followers, non pochi ma nemmeno tanti se paragonati alle altre dive italiane che ruotano intorno al calcio.

Per il momento le vacanze restano la priorità, il futuro potrebbe anche vederla lontana dall’Italia. L’ennesima rivoluzione di Rai Sport porterà alcune novità, il neo direttore Jacopo Volpi potrebbe cambiare volto alle trasmissioni sportive. Già sicuro il cambio di orario per 90° Minuto (tornerà alle 18), ci saranno valutazioni importanti per la Domenica Sportiva. Dovranno ancora essere annunciati i conduttori e gli opinionisti, la Quiles nell’ultima stagione era ospite nella trasmissione più longeva d’Italia ma non ha impressionato più di tanto il pubblico sul lato sportivo.