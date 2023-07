Andrea Delogu, che spacco: gambe in vista

Spacco super per Andrea Delogu: la conduttrice tv lascia tutti senza fiato e mette le sue gambe in bella vista

Andrea Delogu è senza dubbio uno dei volti più noti della tv italiana e ciò non solo grazie alla sua competenza e alla sua professionalità, ma anche per la sua simpatia e la sua bellezza.

Oltre ad aver fatto tantissima esperienza sul piccolo schermo, inoltre, la conduttrice tv ha preso anche parte a dei film debuttando sul grande schermo in film come Divorzio a Las Vegas e Appena un minuto, aumentando ancora di più la sua popolarità. Nel corso della sua carriera, la Delogu ha condotto svariati programmi importanti come La Vita in diretta, Ricomincio da RaiTre e ad inizio di questo 2023, Prima Festival, il consueto breve appuntamento prima delle serata del Festival di Sanremo.

Particolarmente famosa la conduttrice tv lo è anche in radio dove è una delle voci note di Rai Radio dove ha condotto negli ultimi anni gli spazi dedicati al Festival di Sanremo. Insomma, Andrea Delogu si è sempre dimostrata professionale e versatile, svolgendo il suo lavoro nel modo migliore. Ma la conduttrice tv ha avuto gran successo anche alla sua bellezza che non mostra solo in tv, ma anche attraverso il suo profilo Instagram seguito da più di 647 mila follower. E nell’ultimo post ha deciso di regalare ai propri fan uno scatto che li ha lasciati senza fiato.

Andrea Delogu da capogiro: scatto super e gambe in bella vista

Anche l’estate è piena di lavoro per Andrea Delogu che in queste settimane sta conducendo insieme al cantante Nek il Tim Summer Hits 2023, kermesse musicale che sta andando in onda in prima serata su Rai 2. Ed è proprio sul palco di questo show musicale che la Delogu sta continuando a mettere in mostra, oltre che la sua competenza, la sua grande bellezza, lasciando spesso e volentieri i fan senza parole.

Oltre che sul palco, però, la conduttrice tv riesce a regalare foto da urlo ai suoi fan anche attraverso il suo profilo Instagram che sta raccogliendo sempre più consensi. E l’ultimo post pubblicato ha lasciato davvero tutti senza fiato, con uno scatto davvero super.

La Delogu ha deciso davvero di esagerare indossando una gonna nera che le lascia scoperte le sue belle e perfette gambe, regalando una visione davvero da sogno dai propri fan che quasi fanno zoom per poterle ammirare. Sopra la gonna, la conduttrice tv ha indossato invece una canotta bianca che mette in evidenza la scollatura, permettendo ai fan di apprezzare più cose all’interno di un singolo scatto.

Il post è stato apprezzatissimo dagli utenti ed ha conquistato più di 30 mila likes in pochissimo tempo, mentre tantissimi sono stati i commenti di persone completamente invaghite dalla sua bellezza. La Delogu è riuscita di nuovo a far colpo nel cuore dei fan che di certo si aspettano altri scatti da cui si possa avere una vista simile.