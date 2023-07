Napoli, dimissioni a sorpresa: nuovo guaio per De Laurentiis

Dimissioni a sorpresa in casa Napoli, con Aurelio De Laurentiis che perde un altro elemento della cavalcata Scudetto: ecco di chi si tratta

Il Napoli perde un altro pezzo della fantastica cavalcata Scudetto. Il più importante è sicuramente mister Luciano Spalletti, forse l’autore principale di una creatura meravigliosa che ha spiazzato davvero chiunque. Nessuno, infatti, credeva che la squadra azzurra potesse rendersi protagonista di un simile trionfo.

E invece è successo, grazie soprattutto al lavoro incredibile messo in atto dal tecnico di Certaldo. Quest’ultimo era stato sempre etichettato come l’eterno secondo, ma adesso finalmente si è consacrato a livelli elevati, conquistando un trofeo che inseguiva da tantissimo tempo. Tutte le storie però, anche le più belle, hanno una fine.

L’allenatore ex Roma ha scelto di interrompere subito il rapporto contrattuale che lo legava al club campano, prendendosi una pausa per dedicarsi alla famiglia e riflettere con calma sul futuro, in modo da allontanare il più possibile il rischio di prendere decisioni affrettate. Il patron Aurelio De Laurentiis lo ha rimpiazzando affidando la panchina all’esperto Rudi Garcia, un profilo abbastanza simile a Spalletti dal punto di vista tattico.

Ad ogni modo, il francese sarà chiamato a raccogliere un’eredità pesantissima e bissare lo Scudetto appare quasi come una mission impossible viste le premesse. A lasciare gli azzurri, infatti, non è stato soltanto Spalletti, bensì anche il noto dirigente Cristiano Giuntoli, il quale da poco ricopre il ruolo di Football Director alla Juventus.

Una nuova sfida di grande rilievo per l’ex direttore sportivo del Napoli, che di recente ha confessato la sua profonda fede bianconera. La sua assenza, inevitabilmente, si farà sentire in ambito di calciomercato, lì dove Giuntoli (sostituito da Mauro Meluso) è stato in grado di scovare talenti pazzeschi come Kvaratskhelia e Kim. E a proposito, pure il difensore centrale sudcoreano abbandonerà la nave.

Napoli, via un altro pezzo Scudetto: dimissioni improvvise

Il calciatore, dal canto suo, ha già svolto le visite mediche per conto del Bayern Monaco, che ha accettato di pagare la clausola rescissoria da 50 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni dell’ex Fenerbahce. Ma la lista degli addii non finisce qui.

Mercoledì, entrando più nello specifico, ha rassegnato le dimissioni il preparatore atletico Francesco Sinatti, che cominciò a collaborare col Napoli durante l’era Sarri e lo ha ritrovato in seguito alla vigilia dell’era Spalletti.

Stando a quanto riferisce il ‘Corriere dello Sport’, Sinatti ha parlato con De Laurentiis spiegandogli le proprie ragioni e avanzando la richiesta di essere liberato. La decisione, evidentemente, è stata accelerata dall’arrivo di Paolo Rongoni, storico preparatore atletico dello staff di Garcia. A meno di sorprese, dunque, Sinatti proseguirà la sua carriera altrove.