Federica Pellegrini, scelta definitiva: è la prima volta in assoluto

Splendide novità in vista per Federica Pellegrini: arriva la scelta definitiva, è la prima volta in assoluto

Federica Pellegrini non lascia le pagine dei giornali nonostante il ritiro e la fine di Pechino Express. L’ex nuotatrice torna ad essere nuovamente protagonista, la scelta è definitiva: fan in visibilio.

Durante la sua vita da nuotatrice, oltre che per le sue imprese, anche la vita personale di Federica Pellegrini era al centro dell’attenzione. Con il suo ritiro, le cose non sono cambiate. L’ex atleta ha continuato ad essere un topic interessante per la stampa. Attenzione aumentata anche dalla partecipazione al programma televisivo in onda su Sky Pechino Express, dove ha gareggiato in coppia col marito Matteo Giunta, ex allenatore e nuotatore. La sportiva torna sulle pagine dei giornali per la partecipazione a una rassegna culturale.

Federica Pellegrini, la sua vita sotto la lente di ingrandimento: è la prima volta

Gli Assoluti invernali di Riccione sono state l’ultima occasione in cui gli appassionati di nuoto hanno potuto ammirare la Divina in azione. Federica Pellegrini ha infatti lasciato ufficialmente il nuoto professionistico il 30 novembre 2021. Una data destinata ad imprimersi nella mente degli italiani. Nel corso della sua carriera come nuotatrice ha ottenuto diversi riconoscimenti: basti pensare che la prima medaglia olimpica è stata conquistata dalla Divina a 16 anni.

L’ex sportiva ha condiviso il suo punto di vista della sua carriera nel libro edito da La Nave di Teseo, disponibile dal 16 maggio in tutte le librerie e store digitali. La presentazione si è tenuta presso il Mondadori Store di Piazza Duomo a Milano. Nel corso dell’evento la Divina ha avuto un confronto con Elena Stancarelli. Dinamica che si è ripetuta anche a distanza di mesi ma in un luogo diverso.

La Divina ha infatti raccontato una fetta della sua vita in occasione della Milanesiana, rassegna culturale creata nel 2000 da Elisabetta Sgarbi. Durante l’evento, che si è tenuto il 14 luglio. Per iniziare è stato trasmesso il documentario realizzato sulla vita della sportiva, ossia Underwaters.

Federica Pellegrini di Sara Ristori. Successivamente è andato in scena il firmacopie. Un evento particolare perché è stata la prima che l’evento si è tenuto ad Albarella. Il tema del festival sono i ricordi: “Ispirato dallo scrittore nigerino; Ben Oki. Terminati gli studi di farmacia, Gian Antonio Cibotto, ha iniziato a portarmi per teatri del Polesine. Lui era un’autorità e tra le nostre mete c’era Albarella”. Un occasione dunque per ripercorrere la sua avventura sportiva.