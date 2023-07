Game over Juve, c’è l’addio definitivo: è ufficiale

Juventus, niente da fare per la società: giunge l’annuncio ufficiale che mette la parola fine all’avventura bianconera

La Juventus ci aveva creduto ma le cose non erano andate come previsto. Ora giunge l’annuncio che chiude il capitolo: la società torinese torna su i suoi passi, sciolto ufficialmente il patto.

Gli scorsi mesi sono stati molto complessi per la Juventus e per i suoi fan. La società è a lavoro per riportare l’ordine all’interno della propria organizzazione in vista dell’inizio della prossima stagione e della decisione della UEFA, in merito alla partecipazione dell’équipe bianconero alla Conference League 2023-2024. Il club risponde del proprio passato: un annuncio mette la parola fine a un patto.

Juventus, è finita: il sogno della società torinese si sgretola al sole

Dopo essersi assicurati un pezzo da 90 come direttore sportivo, vale a dire l’ex Napoli Cristiano Giuntoli che ha confessato di essere tifoso fin dal bambino della Juventus, la società torinese vuole sistemare le altre situazioni critiche in modo da riprendere la lotta per il campionato in maniera più serena possibile. Difatti, nel corso dello scorso campionato la penalizzazione inferta dai giudici ha mutato la classifica di Serie A: la Juventus è passata dal lottare per un posto in Champions League a doversi accontentare della Conference League.

Tuttavia, il destino della squadra bianconera non è ancora chiaro. La UEFA deve infatti ancora esprimersi in merito alla possibile esclusione dalle coppe europee a causa della gestione operata dal precedente CdA nel corso degli anni precedenti. I fan sono, dunque, in fermento ed attendono di scoprire cosa gli riserverà la prossima stagione. Nel frattempo, la società ha annunciato ufficialmente la propria decisione, in merito a un patto stilato circa 2 anni fa.

Il patto firmato dai bianconeri aveva sollevato molte polemiche in quanto aveva come obiettivo la creazione di una competizione infrasettimanale, chiamata Superlega, tra 12 club (tra i firmatari anche Inter e Milan, oltre che Real Madrid, Barcellona e Manchester City per citarne alcuni). Un’iniziativa che aveva scatenato la rabbia della UEFA.

Nei giorni scorsi, la Juventus ha comunicato ufficialmente di voler chiudere definitivamente con il progetto. Una scelta che potrebbe ammorbidire la posizione dell’Union European Football Associations nei confronti della società torinese. Tuttavia, stando a quanto riporta Tuttosport, l’esclusione per questa stagione alle coppe non dovrebbe essere in dubbio. Occorrerà attendere invece per scoprire se ci saranno conseguenze anche per le prossime stagioni.