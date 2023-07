Scontro Juve-Napoli, sorpasso azzurro

Lo scontro sul mercato tra Napoli e Juventus continua: sono tanti gli obiettivi comuni tra i due club, e gli azzurri sembrano in vantaggio sulla concorrenza per uno di essi

La grande rivalità tra Napoli e Juventus non si ferma solo al campo. Tra i due club, ormai da anni in lotta per il vertice del campionato, il confronto è costante anche sul mercato, con le rispettive dirigenze che spesso si trovano ad avere obiettivi in comune nel tentativo di rinforzare le proprie rose. Non di rado, inoltre, uno dei due club mette sotto contratto una personalità importante dell’altro, come accaduto in passato.

L’ultimo nome ad essere passato da un club all’altro, facendo il più comune passo dall’azzurro al bianconero, è l’ex direttore sportivo partenopeo Cristiano Giuntoli, messo sotto contratto dalla Vecchia Signora dopo la grande stagione che ha portato allo Scudetto gli uomini allenati da Luciano Spalletti anche grazie ad alcune grandi intuizioni di mercato. La Juventus spera che l’ex Carpi possa replicare l’ottimo lavoro fatto in questi anni. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, però, non ha intenzione di restare a guardare, e prova ad ostacolare l’ex ds, facendogli concorrenza per una serie di obiettivi.

Napoli, sorpasso alla Juventus per Holm: concorrenza molto serrata

Uno di questi è Emil Holm, terzino svedese attualmente in forza allo Spezia. Nonostante la retrocessione dei liguri, il classe 2000 è spesso stato tra i migliori dei suoi, e ha offerto prestazioni molto convincenti che hanno portato parecchi club a puntare i propri radar su di lui. Veloce nella corsa, bravo nella progressione offensiva e abile ad inserirsi in zona gol, possiede anche una discreta tecnica e un fisico non indifferente (191 cm per 83 kg)

Sul giovane esterno svedese, però, la concorrenza è decisamente agguerrita: oltre al Napoli, che potrebbe cercare di acquistarlo con il ruolo di vice del capitano Giovanni Di Lorenzo, e la Juventus, che potrebbe dargli il ruolo di esterno destro nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri, sarebbe forte anche l’interesse di Inter ed Atalanta, che giocano con lo stesso modulo, ma non solo. Anche molti club di Premier League sarebbero interessati al giocatore, tra i quali il Brighton di Roberto De Zerbi e il West Ham, vincitore dell’ultima Conference League. Il prezzo del cartellino dell’esterno si aggira attorno ai 15 milioni di euro, cifra decisamente accessibile per le casse dei partenopei.