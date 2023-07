Rivoluzione Ferrari: Sainz-Audi, se ne va anche Leclerc

Un’autentica rivoluzione potrebbe riguardare la Ferrari nell’immediato futuro, per quanto riguarda la propria coppia di piloti

Leclerc e Sainz non stanno attraversando un grandissimo momento, anche e soprattutto a causa della mancanza di competitività della SF-23. Il loro futuro a Maranello potrebbe essere in forte discussione.

La Ferrari non ha di certo approcciato a questa stagione 2023 nel migliore dei modi, specie dopo le premesse dello scorso anno. Il lavoro di sviluppo della F1-75 realizzato da Mattia Binotto e dal suo staff non ha rispecchiato le potenzialità di una monoposto che era nata più che bene. All’inizio del 2022, nella prima metà di campionato, la Rossa era la vettura da battere, con Verstappen e la Red Bull che inseguivano non distanti.

Poi qualcosa si è inceppato. Sono cambiati i regolamenti per il porpoising (la famigerata Direttiva Tecnica TD39) e al box si è creata un po’ di confusione per le strategie e l’upgrade della monoposto. L’arrivo di Frederic Vasseur a Maranello ha resettato il processo di sviluppo e sta portando anche ad una mini rivoluzione interna. Addio al progettista David Sanchez, spostamento di ruolo per Inaki Rueda (lo stratega) e saluti anche al direttore sportivo Laurent Mekies.

Di lavoro da fare ce n’è ancora tanto e forse dei cambiamenti potrebbero arrivare anche sul fronte piloti. Leclerc e Sainz non sono più così sicuri di rimanere in Italia.

Ferrari, clamorosa indiscrezione dall’Inghilterra: “Norris ha già un pre-accordo con Maranello”

A rilanciare una clamorosa bomba in tema di mercato piloti è stato un giornalista inglese assolutamente attendibile. Joe Saward, durante il Gran Premio di Silverstone ha parlato di un possibile pre-accordo tra la Ferrari e Lando Norris.

Il talentuosissimo britannico, finito sul podio alle spalle di Verstappen, sta mostrando di che pasta è fatto con la McLaren. Sarebbe lui secondo Saward il nome scelto dalla Rossa per rilanciare le proprie ambizioni.

Il noto cronista, nel suo ultimo post intitolato “Green notebook from Dunkirk”, ha dichiarato: “Alcuni credono che Lando abbia già una sorta di pre-contratto con la Ferrari“.

Il tutto dovrebbe avvenire nel 2025, quando scadranno i contratti in essere di Leclerc e Sainz. Saward a questo proposito aggiunge: “Lo spagnolo dovrebbe accasarsi all’Audi”.

A quel punto resta da capire se Leclerc si potrà spostare in Mercedes (al posto di Hamilton) o se deciderà magari di prolungare con il Cavallino Rampante, per giocarsi ancora le proprie chance. Considerando l’ipotesi Red Bull non percorribile, il monegasco non ha più molte opzioni.