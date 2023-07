Blitz e colpo super, Juventus e Napoli beffate dal doppio ex

Juventus e Napoli beffate dal doppio grande ex: ecco tutti dettagli del blitz per un super colpo di mercato

Napoli e Juventus, acerrime rivali in campo, vanno a braccetto durante l’attuale fase della sessione estiva i calciomercato. Per entrambe, infatti, al momento non si registrano movimenti in entrata. I bianconeri hanno riscattato l’ex azzurro Arkadiusz Milik e prorogato di un anno il contratto di Adrien Rabiot.

Anche per gli azzurri il primo rinforzo per il neotecnico Rudi Garcia non è un volto nuovo: è in dirittura d’arrivo il ritorno di Pierluigi Gollini che ha difeso i pali della porta azzurra nella seconda parte della passata stagione.

Insomma, è pur vero che una popolare massima recita che ‘squadra che vince non si cambia’ ma il Napoli esagera. Anche perché nel frattempo ha perso Kim Min-Jae, nuovo giocatore del Bayern Monaco (anche se resta da sciogliere il nodo delle percentuali e dei bonus da riconoscere al club coreano che ha formato l’ex difensore azzurro che fa variare di continuo l’importo della clausola rescissoria che i bavaresi devono versare nelle casse azzurre).

Senza contare che anche Piotr Zielinski, sul punto di cedere alle lusinghe delle sirene arabe (triennale da 12 milioni di euro netti all’anno), e Hirvin Lozano potrebbero essere al passo d’addio.

Juventus e Napoli beffate da Ancelotti: Scalvini nel mirino del Real Madrid

E proprio in relazione al sostituto del sudcoreano, miglior difensore della scorsa Serie A, il cui casting sta diventando una telenovela come lo è stato quello per l’erede di Luciano Spalletti, il Napoli e la Juventus potrebbero essere beffate dal terzo incomodo.

Gli azzurri e i bianconeri duellano per assicurarsi le prestazioni sportive di Giorgio Scalvini, 19enne difensore dell’Atalanta che si è messo in luce nella scorsa stagione tanto da aver esordito in Nazionale maggiore. Orbene il promettente atalantino è finito nel mirino del Real Madrid di Carlo Ancelotti, ex allenatore del Napoli e della Juventus e alla ultima stagione sulla panchina dei blancos visto che a decorrere dall’estate del 2024 sarà il Commissario tecnico del Brasile.

Comunque, il Real Madrid si muoverà per il giovane talento orobico solo la prossima estate quando è previsto il ritiro di alcune star delle merengues come Toni Kroos e Luka Modric oltre alla possibile cessione di David Alaba di cui Scalvini sarebbe l’erede.

E sempre in tema di erede, ma di Kim, continuano i contatti tra gli azzurri e gli inglesi del Wolverhampton per Max Kilman. I Wolves non intendono limare la richiesta di 35 milioni di sterline, 41 milioni di euro al cambio attuale, anche perché vogliono realizzare una maxi plusvalenza dato che nel 2018 hanno versato appena 40mila sterline ai semiprofessionisti del Maidenhead United per ingaggiare Kilman.

Il Napoli, come è ormai noto, si è spinto fino a 35 milioni di euro, chiaro segnale delle sue serie intenzioni, ma al momento non sembrano bastare.