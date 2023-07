Vuole andare via: lascia il Napoli in estate

Il Napoli ha iniziato il proprio ritiro a Dimaro e tra i presenti non mancano i calciatori che saranno destinati a cambiare aria in estate. Un giovane è a caccia di una nuova sistemazione

È ufficialmente iniziata l’era Rudi Garcia alla guida del Napoli, col tecnico in prima linea in quel di Dimaro per il ritiro estivo che sarà utile a mettere la prima benzina nelle gambe in vista della prossima stagione. Gli azzurri lavorano al fresco del Trentino con una rosa chiaramente ritoccata dalle molteplici assenze e dai tanti giovani che al momento sono aggregati alla prima squadra.

Non mancano anche calciatori che hanno giocato in prestito in giro per l’Italia nel corso dell’ultima annata, e che sono quindi solamente di passaggio a Dimaro in attesa di trovare una nuova sistemazione altrove che possa soddisfare tutte le parti in causa. Garcia è quindi chiamato a valutare tutta la situazione con i calciatori attualmente a disposizione nell’ottica anche di una finestra estiva di trasferimenti che imperversa.

Tra i tanti nomi in uscita c’è anche il talentuoso Giuseppe Ambrosino, protagonista anche con l’Italia U20 ai recenti Mondiali di categoria, ed ora a disposizione dell’allenatore francese di rientro dai prestiti dell’ultimo anno. Una stagione non particolarmente proficua o positiva per il classe 2003 napoletano, che ha chiuso con appena due reti tra Como (dove ha raccolto solo 4 presenze) e Cittadella, dove invece ha avuto maggiore continuità.

Ora il nativo di Procida sgomita nell’organico del Napoli ed attende di conoscere la sua prossima destinazione.

Calciomercato Napoli, Ambrosino in lista di sbarco: tre squadre su di lui

Nei prossimi giorni andrà quindi a delinearsi anche il futuro di Ambrosino che non dovrebbe dunque restare a Napoli proprio per andare a giocare ed accumulare esperienza giusta.

Stando a quanto sottolineato da ‘Spazio Napoli’ sono ben quattro le offerte presentate agli azzurri per Ambrosino. In Serie B hanno infatti mostrato il loro interesse il Palermo, che però ha già preso altri tre attaccanti, e il Cittadella stesso, squadra che aveva già accolto il ragazzo nella seconda parte dell’ultima stagione. Chiude il quadro della cadetteria il neopromosso Catanzaro.

Dalla Serie A è invece timido il sondaggio del Frosinone, che è appena tornato in massima serie e dovrà costruire il giusto mix di gioventù, talento, esperienza e scommesse per provare a salvarsi.

Le chance quindi non mancano per Ambrosino che prima di tutto si è messo a disposizione di Garcia.