L’Arabia continua a portare via grandi talenti dal calcio europeo: anche un super bomber ha accettato la corte dei club sauditi.

Continua la razzia di talenti ‘europei’ da parte del calcio arabo. I club sauditi fanno sul serio, e questo lo abbiamo ormai compreso. E non si pongono più alcun limite.

Nel mirino non ci sono più solo i Cristiano Ronaldo o Benzema, i giocatori dal nome di grido e dall’età anagrafica quasi pensionabile. Ormai puntano anche calciatori più giovani, in grado di assicurare presente e futuro a un campionato che si sta arricchendo di talenti giorno dopo giorno. Calciatori come un super bomber, il quale avrebbe appena accettato una super offerta per trasferirsi in quello che sta diventando il torneo più competitivo al mondo.

Dopo aver firmato una pioggia di gol in Europa e aver dimostrato di essere uno dei centravanti più completi in assoluto nei massimi campionati del Vecchio Continente, il giocatore ha deciso di accettare una nuova sfida. Il fascino del campionato saudita, e soprattutto degli stipendi che può garantire, ha evidentemente presa anche su quei giocatori che potrebbero ancora fare la differenza in Europa, puntando magari anche alla Champions.

La gloria di una vittoria in una competizione di prestigio vale quel che vale. Per molti, probabilmente, non più dell’opportunità di sottoscrivere un contratto in grado di garantire un futuro da nababbi non solo a se stessi, ma anche alla propria famiglia e alle generazioni future. Lo dimostrano anche quei calciatori che dovrebbero ancora essere ‘affamati’, e che invece si stanno rivelando interessati molto più al denaro che alla competizione.

Il super bomber vola in Arabia: c’è il sì all’offerta saudita, manca l’intesa con il club

L’ultimo grande campione ad aver detto sì all’offerta importantissima di uno dei maggiori club sauditi (in questo caso l’Al-Hilal, la stessa squadra di Koulibaly) è Aleksandar Mitrovic. Secondo quanto riportato da Foot Mercato, l’attaccante serbo avrebbe detto sì, senza tergiversare troppo, alla mega proposta d’ingaggio. Il Fulham però non vorrebbe privarsi troppo facilmente del suo gioiello e avrebbe respinto al mittente per ora un’offerta da oltre 25 milioni di sterline.

E non c’è da sorprendersi per le resistenze dei Cottagers. Mitrovic, per quanto non abbia mai fatto un salto di qualità in una big europea, è da anni uno dei centravanti più affidabili nei maggiori campionati. Con 111 gol e 22 assist in 205 presenze con la maglia bianconera della squadra londinese, è entrato di diritto nella storia del club, e anche nell’ultima stagione è risultato decisivo con i suoi 14 gol per il campionato tranquillo disputato dalla squadra neopromossa, che ha mantenuto senza alcun pericolo il proprio posto in Premier.

Per poterlo portare via da Londra servirà dunque un’offerta molto più alta, da almeno 35-40 milioni. A meno che i procuratori dell’attaccante non decidano di premere e di impuntarsi. Perché ormai è chiaro: a decidere nel mondo del calcio sono sempre più i calciatori e i propri entourage, soprattutto quando motivati da proposte quasi immorali come quelle provenienti dai club sauditi. Proposte che speriamo possano non raggiungere nelle prossime settimane anche le orecchie di altri nostri calciatori, al di là di quanto sta succedendo a Zielinski.