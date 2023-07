Napoli: primo colpo di Meluso, lo prende dal Torino

Il nuovo ds del Napoli Meluso è al lavoro per dare a Rudi Garcia dei rinforzi importanti. E un colpo potrebbe piazzarlo dal Torino.

Il Napoli deve iniziare a muoversi anche in entrata. Dopo il ritorno di Gollini, i partenopei sono al lavoro per individuare gli altri giocatori in grado di poter alzare il livello della rosa e regalare altre soddisfazioni ai tifosi.

Stando a quanto riferito da tuttomercatoweb.com, il primo colpo di Meluso da ds del Napoli in questo calciomercato potrebbe arrivare dal Torino. Il giocatore piace molto ai partenopei e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro della situazione.

Calciomercato Napoli: nuovo colpo, arriva dal Torino

Il Napoli ha ancora diversi acquisti da fare per consentire a Rudi Garcia di avere a disposizione giocatori assolutamente importanti. Per questo motivo sono in corso delle riflessioni e le decisioni finali saranno prese solamente dopo un confronto anche con il tecnico. Ma il ds sembra avere delle idee molto chiare e presto sono attese delle novità in questo senso.

Meluso nel giro di poco tempo potrebbe piazzare il suo primo colpo di calciomercato dal Napoli e questo potrebbe arrivare addirittura dal Torino. I partenopei, infatti, non hanno assolutamente perso di vista Samuele Ricci e si tratta di una possibilità da seguire soprattutto se non ci sarà nessun altro acquisto in quel ruolo. I granata non hanno nessuna intenzione di chiudere la porta e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro.

Vedremo cosa succederà e se alla fine ci sarà o no la fumata bianca. Sicuramente Ricci piace molto al Napoli e un quadro più chiaro lo si avrà nelle prossime settimane e quindi solamente in quel caso capiremo se ci sarà o no la possibilità in un trasferimento in granata.

Mercato Napoli: Ricci resta un obiettivo

Samuele Ricci resta un obiettivo di calciomercato del Napoli e non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire se ci sarà oppure no la tanto attesa fumata bianca. Stiamo parlando di un calciatore di assoluta qualità e giovane. Quindi tutte caratteristiche che possono fare al caso della squadra di Garcia.

Ma il Napoli per Ricci deve battere la concorrenza di calciomercato della Lazio e vedremo cosa succederà in questo duello.