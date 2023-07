Pugno duro di De Laurentiis: ora a Napoli è caos totale

Il Napoli in questi giorni è a Dimaro per preparare la nuova stagione, ma Aurelio De Laurentiis deve affrontare due casi molto spinosi.

Il Napoli di Rudi Garcia inizierà a difendere lo Scudetto dalla gara del prossimo 20 agosto del Benito Stirpe contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco, subentrato a Fabio Grosso sulla panchina ciociara. Gli azzurri, per prepararsi al meglio per la prima gara ufficiale dell’annata 2023/24, hanno infatti iniziato il primo ritiro della loro pre-season.

La squadra partenopea, infatti, si trova in questi giorni a Dimaro, dove è stata accolta da tantissimi tifosi. Intorno al team guidato da Rudi Garcia, visto lo Scudetto conquistato dopo la bellezza di 33 anni, c’è tantissimo entusiasmo. Lo stesso Aurelio De Laurentiis è idolatrato dai sostenitori azzurri presenti in Trentino .

Tuttavia, al netto dei cori per lui da parte dei tifosi del Napoli, il massimo dirigente del team campano è alle prese con il calciomercato. Dopo aver risolto ‘le grane’ che riguardavano Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli, infatti, Aurelio De Laurentiis sta affrontando due casi che riguardano il parco giocatori di Rudi Garcia.

Mercato Napoli, Aurelio De Laurentiis chiaro con Lozano e Zielinski: o rinnovano o vanno in un altra squadra

Come quanto riportato dal quotidiano sportivo italiano ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, il patron partenopeo ha dato un ultimatum ai due giocatori che hanno il loro contratto in scadenza l’anno prossimo: ovvero Hirving Lozano e Piotr Zielinski. Aurelio De Laurentiis, di fatto, ha dato un aut aut ai suoi due calciatori: o prolungano, ma a cifre inferiori, o vengono ceduti in un’altra squadra.

Per quanto riguarda Piotr Zielinski bisogna registrare sia l’interesse della Lazio dell’ex Maurizio Sarri che del club saudita dell’Al-Ahli. Quest’ultimo, di fatto, offre al centrocampista polacco ben 12 milioni di euro all’anno, ma al Napoli (che vuole ben 35 milioni di euro per cedere le prestazioni dell’azzurro a titolo definitivo) non è arrivata ancora nessun tipo di offerta.

Mentre per Hirving Lozano il discorso è un po’ diverso. Sul messicano, infatti, non ci sono stati degli interessamenti reali, ma solo qualche ‘ammiccamento’ da parte di alcuni club messicani e sauditi. L’intenzione dell’attaccante esterno partenopeo, di fatto, è quella di continuare a giocare nei cinque maggiori campionati europei. Nel frattempo, l’ex PSV sta parlando in questi giorni di Dimaro con Rudi Garcia per vedere se ci sono i margini di restare o meno ancora nel Napoli.