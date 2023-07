Napoli, via Osimhen e Kvara: doccia gelata per gli azzurri

Sia Victor Osimhen che Khvicha Kvaratskhelia potrebbero lasciare il Napoli in questa sessione estiva di mercato: ecco cosa sta succedendo

Dopo i calorosi festeggiamenti per la conquista del terzo Scudetto, tra i tifosi del Napoli si è alzata l’asticella della preoccupazione. I motivi, in tal senso, sono vari, a cominciare dall’addio di Luciano Spalletti, il pittore di un quadro meraviglioso che ha già segnato la storia del calcio italiano.

Il tecnico di Certaldo è stato forse l’autore principale della straordinaria cavalcata degli azzurri in campionato, che nessuno si sarebbe mai aspettato. Anzi, addirittura in parecchi davano per scontato che la compagine campana avrebbe avuto non poca difficoltà a centrare l’obiettivo qualificazione in Champions League. Invece capitan Giovanni Di Lorenzo e compagni sono andati ben oltre, bruciando letteralmente la concorrenza per il principale trofeo nazionale.

Aurelio De Laurentiis ha scelto Rudi Garcia, ma raccogliere la pesantissima eredità lasciata da Spalletti è un compito assai arduo anche per un allenatore esperto come l’ex Roma. In più, il Napoli si è visto costretto a salutare Cristiano Giuntoli, divenuto il Football Director della Juventus. Il dirigente toscano si è reso protagonista di una fantastica campagna acquisti la scorsa estate, andando a prendere giocatori di grande talento a prezzi più che accessibili.

Servono intuito e idee, altrimenti non si va da nessuna parte. A maggior ragione se non si hanno tantissimi soldi da poter investire sul fronte entrate. Ecco che Giuntoli potrebbe essere la soluzione ideale per la rinascita della ‘Vecchia Signora’, mentre De Laurentiis spera che il nuovo direttore sportivo, Mauro Meluso, non faccia rimpiangere il suo illustre predecessore.

La lista degli addii, però, non finisce qui: difatti, pure Kim abbandona la nave azzurra per passare alla corte di Tuchel al Bayern Monaco, disposto a pagare la clausola da 50 milioni di euro valida soltanto per l’estero. I tifosi, dal canto loro, pregano che lo stesso scenario non si verifichi anche con gli altri due beniamini, ossia Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia. Ma in ambito di mercato non si può dare nulla per scontato.

Calciomercato Napoli, tifosi in ansia per Osimhen e Kvaratskhelia: cosa sta succedendo

Entrando più nello specifico, stando a quanto si apprende da ‘Il Mattino’, il Newcastle avrebbe avanzato una ricchissima proposta intorno ai 90 milioni di euro al fine di assicurarsi le prestazioni dell’esterno d’attacco georgiano, eletto MVP dell’ultimo campionato di Serie A.

De Laurentiis, dal canto suo, potrebbe pensare di chiudere sul nascere qualunque trattativa oppure provare a scatenare un’asta per il suo gioiello. E Osimhen? Si registra un timore non indifferente legato al Paris Saint Germain, che punterebbe sul centravanti nigeriano per rimpiazzare Kylian Mbappe.

La stella classe ’98 è destinata ad approdare presto o tardi al Real Madrid. I parigini hanno chiesto anche informazioni alla Juventus per Vlahovic, però il profilo non sembrerebbe convincere del tutto, al contrario di Osimhen. Insomma, sarà un’estate caldissima per il Napoli.