Napoli, il ‘colpo’ è Michael Jordan: sta accadendo di tutto

Il sei volte campione NBA Michael Jordan, considerato il miglior giocatore di basket di tutti i tempi, è in vacanza a Capri: canzoni e divertimento per la stella della pallacanestro

Michael Jordan è sicuramente una delle figure più famose e importanti della storia dello sport. La fama di His Airness trascende la pallacanestro, sport nel quale si è consacrato come uno dei migliori, se non il miglior giocatore di tutti i tempi. Pubblicità, abbigliamento, cinema, musica, tutto l’intrattenimento e la cultura pop ha avuto a che fare, prima o poi, con questa enorme figura.

Ovunque MJ vada, naturalmente, una folta attenzione mediatica lo segue, e questo vale il doppio se con lui c’è un’altra ex grandissima stella della NBA quale Magic Johnson, e addirittura il triplo se insieme a loro viaggia l’attore Samuel L. Jackson, noto per i suoi molteplici ruoli in film di culto e per essere uno degli attori più tenuti in considerazione da registi quali Quentin Tarantino e Spike Lee.

Michael Jordan a Capri, tra divertimento e canzoni durante la cena al ristorante

È esattamente quello che è accaduto negli scorsi giorni sull’isola di Capri, una delle più belle e famose al mondo, al largo della costa di Sorrento e del Golfo di Napoli. Da decenni ormai l’Isola Azzurra è una delle mete preferite da personaggi ricchi e famosi, i cosiddetti VIP, che la scelgono come destinazione per le proprie vacanze, in particolare grazie alla bellezza delle sue acque, dei suoi paesaggi e delle grotte.

Come mostrato da alcune foto e video postate su Instagram da Earvin “Magic” Johnson, l’ex playmaker dei Los Angeles Lakers, Michael Jordan, Samuel L. Jackson e il giudice Greg Mathis, altro loro amico e personaggio televisivo statunitense, si sono goduti alcuni giorni di vacanza sull’isola insieme alle rispettive mogli e compagne, tra shopping a Via Camerelle, la strada piena di negozi di lusso e boutiques accanto alla famosa “Piazzetta”, tuffi nel meraviglioso mare caprese e cene nei migliori ristoranti dell’intera isola.

Sempre su Instagram, infatti, è apparso un video che immortala i grandi campioni, l’attore Premio Oscar alla carriera 2022 e il giudice al ristorante “Da Paolino”, nei pressi del porto di Marina Grande, mentre cantano una delle canzoni italiane più famose al mondo: “Volare” di Domenico Modugno. Canzone a dir poco azzeccata per l’occasione e uno degli ospiti, dato che i soprannomi Air e His Airness dati all’ex numero 23 dei Chicago Bulls facevano riferimento in particolare alla sua straordinaria elevazione e alla sua capacità di restare in aria per molto tempo, dando l’impressione che volasse.