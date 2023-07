Insigne in Serie A, c’è la svolta: deciso il suo futuro

La sua avventura a Toronto fino a questo momento è andata decisamente meno bene di quelle che erano le sue aspettative ed in tal senso arriva una svolta per Lorenzo Insigne. L’ex capitano del Napoli cambia casacca e lo fa in maniera per certi aspetti sorprendenti.

In casa Toronto, dopo i turbolenti mesi passati che hanno portato all’esonero dell’allenatore, la situazione continua ad essere incandescente. La squadra, infatti, nonostante sia trascinata davanti da due elementi capaci di fare la differenza come Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi, non decolla ed anzi i risultati raccolti sono al di sotto delle aspettative. L’ex capitano del Napoli, come era prevedibile, in quanto uomo di maggior qualità è visto come uno dei principali responsabili. Ed i tifosi non gli perdonano nessun errore. La sua avventura al Toronto sembra essere giunta al capolinea e si è parlato di un possibile ritorno in Italia. In tal senso arriva una svolta inattesa.

Insigne di nuovo in Serie A? Le ultime

E’ noto ormai da diverso tempo che l’avventura di Lorenzo Insigne al Toronto sia giunta al capolinea. L’entusiasmo quasi sfrenato che ha caratterizzato le prime settimane è presto sfumato a causa delle tante spaccature che si sono andate a profilare all’interno dello spogliatoio. Adesso sia lui che Bernardeschi sembrano impazienti di cambiare aria.

Si è vociferato di un ritorno di “Lorenzo il Magnifico” in Italia ed in tal senso arriva una svolta. Stando a quanto raccontato da Calciomercato.com, sul talento di Frattamaggiore si starebbero muovendo diversi club dell’Arabia Saudita, pronti a ricoprirlo d’oro. Al punto che si sono già fatte avanti alcune società per sondare la disponibilità del calciatore a cambiare ancora una volta continente. Ed intanto è arrivato anche un indizio che certifica la sua voglia di cambiamento.

Insigne in Arabia Saudita, le ultime

Il giocatore, a conferma della volontà di andar via, ha anche cambiato il suo procuratore. Con l’Arabia Saudita, però, pronto ad offrirgli un ingaggio da urlo, è difficile ipotizzare, a questo punto, un ritorno in Serie A. Tifosi delle varie squadre accostate a lui e romantici, dunque, possono tenere i propri sogni nel cassetto, lontani dalla realtà.