Napoli: colpo dalla Premier, c’è il sì del giocatore

Il Napoli continua la ricerca di giocatori da dare a Rudi Garcia in questo calciomercato. Un colpo è pronto per arrivare dalla Premier.

Il Napoli è pronto a diventare attivo sul calciomercato. Dopo i primi giorni trascorsi a riflettere su come muoversi, ora i partenopei sono pronti a regalarsi diversi colpi con un solo obiettivo: dare a Rudi Garcia nel più breve tempo possibile una squadra completa e destinata a regalare tante soddisfazioni.

Uno dei possibili colpi di calciomercato del Napoli potrebbe arrivare direttamente dalla Premier. I ragionamenti sono in corso e le decisioni saranno prese solamente al termine di un confronto con lo stesso tecnico.

Calciomercato Napoli: svolta improvvisa, colpo dalla Premier

Il Napoli sta lavorando con attenzione ai colpi da mettere a segno nel giro di poco tempo e presto ci potrebbero essere delle importanti novità in questo senso. Le riflessioni da parte di Meluso sono in corso e per questo motivo ad oggi non si hanno assolutamente certezze. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni e quali sarà la strada che intraprenderanno i partenopei, ma c’è una pista molto calda e che potrebbe entrare nel vivo già nelle prossime settimane considerando anche il fatto che c’è bisogno di acquisti da dare a Garcia.

Stando alle ultime indiscrezioni raccolte da areanapoli.it, gli agenti di Marcos Senesi hanno offerto il calciatore al Napoli considerandolo come il sostituto ideale di Kim. Il suo profilo era già stato accostato in passato ai partenopei, ma ora l’entourage dell’argentino è tornato alla carica. Per il momento si tratta di una ipotesi che non sembra prendere piede, ma è tutto è possibile.

Stiamo parlando di un centrale in passato accostato a molte big, ma alla fine il salto di qualità non c’è stato. Ora questo potrebbe arrivare e non ci resta davvero che aspettare qualche giorno per avere un quadro più chiaro.

Mercato Napoli: Senesi resta una possibilità

Senesi resta una possibilità importante di calciomercato per il Napoli, ma per il momento i partenopei non hanno ancora sondato realmente la situazione visto che sono altri gli obiettivi in programma.

La speranza è quella di chiudere il prima possibile la trattativa per trovare il sostituto di Kim e a questo punto le prossime settimane saranno fondamentali per cercare di trovare una