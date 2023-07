Luis Enrique ha dato l’ok: dice addio al PSG subito

Un altro importante giocatore sta per lasciare il Paris Saint-Germain: il nuovo tecnico Luis Enrique avalla la cessione.

Il nuovo tecnico del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, sembra avere le idee molto chiare e non ha perso tempo per far sapere alla dirigenza quali sono gli interventi da fare per avere una rosa competitiva su tutti i fronti.

Prima ancora di agire in entrata, infatti, l’allenatore spagnolo vuole liberarsi di alcuni giocatori che non ritiene funzionali al suo progetto. Messi ha già salutato il club parigino e nelle scorse ore è stato presentato ufficialmente all’Inter Miami, ma nei prossimi giorni anche altri campioni potrebbero lasciare il PSG.

Uno di quelli che rischia di più la cessione è Gigio Donnarumma, che potrebbe tornare in Italia dopo due stagioni in Francia. L’estremo difensore di Castellammare di Stabia non è ben visto da Luis Enrique, che preferirebbe un portiere che sappia giocare bene la palla con i piedi. Gli errori passati di Donnarumma, in particolare quello contro il Real Madrid in Champions League, sembrano pesare parecchio sulla scelta dell’ex coach del Barcellona.

Ma non c’è soltanto Donnarumma a rischiare il posto. Oltre al portiere italiano – cercato dall’Inter per il dopo Onana, ndr – pare che Luis Enrique abbia fatto sapere anche a un altro campionissimo del PSG che può cercarsi un’altra squadra.

Luis Enrique fa piazza pulita: il PSG cede il suo campione

Il nome in questione è quello di Neymar, anche se in realtà non si tratterebbe di una scelta nata da una volontà del tecnico. Luis Enrique, in un primo momento, avrebbe voluto tenere Neymar per rilanciarlo, ma pare che la società parigina abbia altri piani. Alla fine anche il nuovo allenatore ha dovuto adeguarsi alla volontà del club guidato dal presidente Al-Khelaifi.

Il Paris Saint-Germain sta quindi provando a mantenere Kylian Mbappé, anche se sarà molto difficile dato che il rapporto tra l’attaccante transalpino e il club è ormai ridotto ai minimi termini. Il PSG vuole provare a liberarsi di Neymar per puntare tutto su Mbappé, ma la pressione del Real Madrid è sempre più forte.

Ma come si muoverà sul mercato il PSG in caso di addio di Neymar? Il club francese sta puntando con decisione su Dusan Vlahovic, dato che la Juve ha inserito il centravanti serbo tra i cedibili. Il Paris Saint-Germain sembra intenzionato a soddisfare le richieste economiche dei bianconeri presentando un’offerta tra gli 80 e i 90 milioni di euro. Nei prossimi giorni sono attesi ulteriori sviluppi.