Kane tra Vlahovic e Lukaku: che cosa sta succedendo

Il grande giro dei bomber è pronto a prendere il via. Vlahovic, Harry Kane e Lukaku potrebbero presto cambiare casacca.

I grandi bomber sono pronti ad infiammare il calciomercato. Dusan Vlahovic, Harry Kane e Romelu Lukaku possono lasciare i rispettivi club a breve.

Su Dusan Vlahovic c’è il forte interesse del Paris Saint Germain che, oltre a Lionel Messi approdato all’Inter Miami, si appresta a salutare anche Mbappé che non ha intenzione di prolungare il contratto. Nelle ultime ore, però, il club parigino sembra aver messo in stand by la trattativa che porta al bomber serbo della Juventus. La dirigenza transalpina, infatti, ha messo nel proprio mirino Harry Kane.

Il PSG mette da parte Vlahovic, obiettivo Harry Kane: che intreccio con Lukaku

Come già accennato, stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, il Paris Saint Germain pare essere orientato a fare un tentativo per cercare di portare a Parigi Harry Kane.

L’attaccante del Tottenham intende lasciare il club londinese in questa sessione estiva. Per dare il definitivo via libera, però, gli Spurs chiedono almeno 100 milioni di euro. Cifra molto importante vista anche l’età che avanza del calciatore, ma decisamente alla portata del club di Al-Khelaifi.

Questa mossa mette in ginocchio anche la Juventus. La “vecchia signora”, infatti, ha individuato in Romelu Lukaku il giusto profilo per sostituire il partente Vlahovic. Big Room, dopo un indecisione iniziale, ha aperto ad un passaggio in bianconero, tanto da scatenare l’ira dell’Inter che ha deciso di virare su altri profili.

A mettere in apprensione il club bianconero sono è l’interesse continuo dei club arabi per il belga, che alla fine può cedere alla tentazione saudita. Per evitare questo la società sta provando in tutti i modi a cedere Dusan Vlahovic, ma la decisione del club parigino di virare sul bomber inglese rischia definitivamente di scombussolare tutti i piani. Allegri sta spingendo per trovare una soluzione, visto che ritiene Lukaku il profilo perfetto per rinforzare il proprio attacco.

La speranza della Juventus è che il Tottenham declini l’offerta del Paris Saint Germain, in modo da provare a piazzare in Francia il classe 2000 per affondare definitivamente con il Chelsea. I prossimi giorni possono rivelarsi decisivi, con i grandi bomber pronti ad infuocare le prossime ore di questa sessione di calciomercato.