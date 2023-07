Accordo raggiunto: addio al Napoli ad un passo

By

Dopo la cessione di Kim Min-Jae al Bayern Monaco, in casa Napoli nei prossimi giorni ci sarà la partenza di un altro calciatore.

Il Napoli di Rudi Garcia è ormai pronto ad iniziare realmente la propria pre-season. Dopo i primi giorni di ritiro, dove c’erano per la maggior parte calciatori della Primavera partenopea, il tecnico francese sta pian piano accogliendo tutti i giocatori che sono stati impegnati lo scorso giugno con le rispettive nazionali.

Il nome sulla bocca, ovviamente, è quello di Victor Osimhen. Sul nigeriano, infatti, ci sono tante indiscrezioni di mercato, soprattutto quelle che riguardano una possibile offerta di circa 200 milioni di euro da parte del PSG, sembra se dovesse lasciare andare a partire già da quest’anno Kylian Mbappé al Real Madrid dell’ex azzurro Carlo Ancelotti.

Oltre al futuro di Victor Osimhen, l’altro argomento caldo in casa partenopea è sicuramente il sostituto di Kim Min-Jae. Una volta ceduto il sudcoreano al Bayern Monaco, il Napoli si è messo alla ricerca di un nuovo difensore. L’obiettivo numero di Aurelio De Laurentiis è sicuramente Max Kilman del Wolverhampton che, però, non scende dalla richiesta di 40 milioni di euro, ovvero dalla cifra presente nella clausola rescissoria del calciatore inglese. Tuttavia, in attesa di conoscere di chi prendere il posto dell’ex Fenerbahce, nel team campano bisogna registrare una cessione.

Mercato Napoli, Giuseppe Ambrosino pronto ad essere ceduto in Serie B al neopromosso Catanzaro: i dettagli

Secondo quanto scritto su Twitter da ‘Nicolò Schira’, giornalista ed esperto di calciomercato, il Napoli sta infatti per cedere a titolo temporaneo Giuseppe Ambrosino al Catanzaro. Il giovane centrocampista, classe 2003, ha anche dato già il suo consenso per il suo passaggio al club calabrese, appena promosso nel campionato cadetto.

Quello al Catanzaro non è il primo prestito in Serie B per Giuseppe Ambrosino. L’attaccante originario di Procida, infatti, l’anno scorso ha prima giocato nel Como (dove ha giocato solo 4 partite, segnando anche un gol) e poi ha terminato la stagione con la maglia del Cittadella. Con la squadra veneta è andata sicuramente meglio, visto che il giovane centravanti è riuscito a collezionare ben 15 presenze, segnando un gol e fornendo anche 2 assist vincenti.

Ma Giuseppe Ambrosino non è stato protagonista solo nello scorso campionato di Serie B. Il giocatore del Napoli, infatti, ha disputato un grande Mondiale Under 20 con l’Italia di Gennaro Nunziata, arrivata poi seconda dopo aver perso la finale contro l’Uruguay, riuscendo a realizzare un gol e 2 assist.