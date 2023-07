Dimarco in un’altra Big italiana, tradimento Inter

Federico Dimarco via dall’Inter, c’è un’alta big italiana che può avere l’esterno sinistro per un affare clamoroso sul mercato.

È una bomba di mercato quella lanciata da CM.IT che ha rivelato quale potrebbe essere la possibile destinazione del mancino italiano.

È uno dei pochi calciatori italiani emersi con forza, le sue prestazioni hanno convinto tutti. Federico Dimarco è l’esterno ideale per il 3-5-2 di Simone Inzaghi, da calciatore a tutta fascia ha trovato una sua dimensione. Come difensore moderno, ormai è più utile ad attaccare che a rimanere in linea, Ivan Juric ha insistito molto sulla sua crescita.

Spesso lo schierato anche nella difesa a tre, ma non è proprio un portento in marcatura. Dà il meglio di sé sulla fascia e per questo viene valorizzato al meglio. In particolare, c’è una squadra italiana che potrebbe ripartire dall’esterno, Dimarco lascerebbe l’Inter per il dispiacere dei tifosi nerazzurri.

Dimarco cambia big, cos’è successo

È una fase del calciomercato molto confusa e, soprattutto, dove tutto può accadere. Non è un caso come si stiano verificando affari che sino a qualche mese sembravano impensabili, Cuadrado all’Inter ne è una prova prima ancora di conoscere quale sarà il destino di Romelu Lukaku. Dimarco, che dall’ex bomber ne ha avuto lo stop del gol del pareggio, valuta quanto accade e, in particolare, c’è uno scippo di mercato desiderato. Secondo gli utenti Twitter di Calciomercato.it, Dimarco alla Juve sarebbe il colpo più desiderato dal popolo bianconero.

È lui l’interista più desiderato dal 38,4% degli utenti che tifano Juve, Dimarco diventerebbe così l’oggetto dei desideri per il prossimo futuro. Non che la Juve sia messa male, tutto sommato, sulla fascia sinistra, almeno guardando al fronte offensivo con Kostic (miglior assistman dello scorso campionato) e Iling Junior a garantire grande spinta mancina. Un altro paio di maniche, invece, è la fase difensiva, la Juve ha richiamato Cambiaso ma comprerà probabilmente un altro terzino vecchio stampo.

Dimarco alla Juve suggestione di Twitter, poco realizzabile la sua cessione al momento per i nerazzurri. L’esterno vuole continuare la sua missione nella squadra del cuore, dopo aver girato l’Italia e l’estero in prestito. Dopo tante stagioni di girovagare, è diventato l’idolo di San Siro che ne apprezza la spinta costante ma soprattutto la grande capacità di essere incisivo sotto porta. E spesso lo dimostra proprio contro la Juve, come nell’ultima semifinale di Coppa Italia con il gol decisivo segnato.