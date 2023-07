Calciomercato Napoli, ecco il centrocampista per Garcia: arriva dalla Serie B inglese

Un colpo a sorpresa per il Napoli. Il club partenopeo è sempre proiettato a rinforzare la rosa di Rudi Garcia: arriva dalla Serie B inglese

Tante idee di calciomercato per il presidente De Laurentiis, che vuole regalare altri sogni ai tifosi del Napoli. Lo Scudetto è stato un traguardo immenso per tutta la piazza godendo ancora oggi a distanza di mesi. Il passato va ricordato, ma messo da parte per pianificare il futuro della società partenopea. Finora ha salutato soltanto Kim: ora ci si aspetta qualche colpo suggestivo in entrare per puntellare la rosa già forte a disposizione del neo-allenatore Rudi Garcia.

Il Napoli vuole subito partire in quinta dopo la vittoria dello Scudetto. Con l’arrivo del neo-ds Mauro Melluso, la società partenopea sta pianificando le future strategie di calciomercato per iniziare alla grande anche la nuova stagione. Tra circa un mese gli azzurri saranno impegnati sul campo del Frosinone cercando di battere subito la neopromossa, che ha dominato la Serie B.

Calciomercato Napoli, subito il sostituto: Garcia accontentato

Novità importanti per la sessione estiva di calciomercato del Napoli, che non ha realizzato ancora colpi interessanti in entrata dopo la cessione da urlo di Kim trasferitosi al Bayern Monaco. Le prossime ore saranno decisive per chiudere subito l’affare a centrocampo: il primo regalo di De Laurentiis a Rudi Garcia.

Come svelato dal giornalista esperto di calciomercato, Ekrem Konur, il Napoli sarebbe pronto ad investire diversi milioni per il vice-Lobotka in caso di addio di Diego Demme. Si tratta del 24enne centrocampista francese, Boubakary Soumaré, in forza al Leicester City, retrocesso pochi mesi fa in Championship. Il club inglese ha ufficializzato anche l’allenatore italiano, Enzo Maresca, che ha vissuto una stagione incredibile come assistente di Pep Guardiola al Manchester City.

Soumarè incarna proprio le caratteristiche richieste dall’allenatore francese visto che vorrebbe un giocatore fisico, ma che sappia giocare a calcio. Nel calcio internazionale si sta andando sempre più verso questa direzione per provare a rinforzare le rispettive rose.

Il Napoli vuole subito voltare pagina dimenticare il calcio entusiasmante messo a punto da Luciano Spalletti per concentrarsi a ciò che serve a Garcia. Un nuovo profilo da urlo uscito a galla proprio pochi minuti fa: il Napoli vuole chiudere subito l’affare per lavorare già in ritiro con i nuovi acquisti da mettere subito a disposizione dell’allenatore francese.