Toccata e fuga. Approda al Napoli, alla corte di Rudi Garcia, e subito dopo se ne va salutando tutti. Ecco tutti i dettagli

Il mercato del Napoli non ruota solo attorno ai grandi nomi della rosa azzurra. Insomma, non c’è solo il nodo Victor Osimhen al quale la dirigenza partenopea ha proposto il rinnovo del contratto senza ricevere al momento una risposta dall’entourage dell’ex Lille.

Seppure a fari spenti il Napoli si muove sul mercato definendo operazioni che però non suscitano il clamore mediatico degli aggiornamenti sulla situazione contrattuale del bomber nigeriano.

E, infatti, a pochi giorni dal suo insediamento sulla tolda di comando delle operazioni di mercato, Mauro Meluso sta per mettere a segno il suo primo colpo di mercato. L’ex Direttore sportivo dello Spezia, secondo quanto scrive ‘La Gazzetta dello Sport’, ha messo nel mirino uno dei gioielli del Bari di Luigi De Laurentiis, primogenito del patron azzurro, che nella scorsa stagione ha sfiorato la promozione in Serie A, sfuggita ai galletti pugliesi al ’94 del match di ritorno della finale play-off contro il Cagliari dell’eterno Claudio Ranieri.

Cheddira arriva e se ne va subito: saluta Napoli per andare all’Empoli

Uno dei protagonisti del Bari che è stato a pochi secondi dalla promozione nella massima serie è l’attaccante Walid Cheddira. Con 17 gol in 35 match, tra regular season e play-off, l’attaccante marocchino nato in Italia, a Loreto, in provincia di Loreto, il 22 settembre del 1998, si è imposto all’attenzione degli addetti ai lavori tanto da finire sul taccuino degli uomini mercato dei campioni d’Italia.

Infatti, sempre secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, la destinazione più probabile dell’attaccante marocchino, che si è messo in luce anche con la Nazionale dei ‘Leoni dell’Atlante’ agli ultimi Mondiali in Qatar, è il Napoli di Rudi Garcia.

Tuttavia, l’approdo a Castel Volturno dell’attaccante in forza al Bari sarebbe temporaneo. Vista la presenza di Victor Osimhen e di Giovanni Simeone, riscattato dall’Hellas Verona, Walid Cheddira faticherebbe molto a entrare nelle rotazioni dell’ex tecnico, tra le altre, del Marsiglia e della Roma. Di conseguenza, la dirigenza azzurra è orientata a cederlo in prestito a un club che milita in massima serie, con l’Empoli in pole position.

Dunque, in attesa del primo vero colpo, è sempre il mercato in uscita a tenere banco in casa Napoli: a breve è attesa l’ufficialità del trasferimento di Kim al Bayern Monaco, con il difensore sudcoreano che ha già svolto le visite mediche per conto del club campione di Germania in patria dove ha ottemperato ai suoi obblighi di leva, mentre Hirving Lozano si allontana sempre più da Napoli. In caso di addio del messicano nella rosa dei candidati a sostituirlo figura anche il nome di Federico Bernardeschi, ex Juventus e attualmente in forza al Toronto nelle cui file milita anche Lorenzo Insigne.