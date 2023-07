Caterina Balivo, che spettacolo in costume: fisico mozzafiato

Le vacanze di Caterina Balivo proseguono al meglio, sfoggiando un costume che la mette in risalto agli occhi dei tanti fan sui social.

La conduttrice tv è pronta per il suo ritorno in Rai, è una delle donne su cui punta il nuovo corso del servizio pubblico. Vuole arrivare in formissima per la prossima stagione televisiva e anche in vacanza lo dimostra.

Caterina Balivo punta al grande ritorno in Rai, sarà una delle stelle della nuova stagione televisiva 2023-24. Sulla conduttrice napoletano fa affidamento il pubblico del servizio pubblico, per lei si tratta di un ritorno. Dopo aver condotto un gioco sulla lingua italiana su La7, per lei si riaprono così le porte principali.

La conduttrice vuole arrivare all’autunno in pieno relax, non è un caso come per lei le vacanze siano maggiormente osservate. Con foto che sono monitorate dai fan e ne ricevono il pieno consenso, anche perché la Balivo non vuole nascondere proprio nulla.

Balivo in relax, i fan sono felici

In questo caso, non ci sono foto con filtri o esagerate da mostrare, proprio perché la Balivo non è una influencer ventenne alla ricerca di visibilità. Gli scatti caricati mostrano una donna consapevole del suo fisico e della sua forza, nella vacanza in famiglia si mostra in grande serenità. Scatti accompagnati da un messaggio, intanto: “Un bagno a Giannutri, estate 2023 sarai breve ma intensa”, e una Caterina Balivo al naturale che ha ricevuto gli applausi del mondo social, ogni tanto emerge chi si mostra senza relativi problemi.

Il pubblico l’ha vista con un bikini arancione particolare, con qualche utente che si è lasciato andare a qualche critica. Ed è la stessa conduttrice che è intervenuta nel dibattito, affermando come bisogna sentirsi accettati per quello che si è, non per quello che si vorrebbe – falsamente – dimostrare. Una lezione anche di stile, meglio mostrare un fisico con qualche imperfezione piuttosto che uno ritoccato e improponibile poi dal vivo.

Il pubblico femminile è dalla sua parte, in tante hanno sottolineato come molti scatti sul web siano semplicemente irreali, soprattutto dopo aver partorito. Non sono mancati i commenti delle altre vip, partendo da Elena Santarelli, moglie dell’ex attaccante Bernardo Corradi, che ha mandato un caloroso saluto alla Balivo, nonché di quanti seguono la conduttrice dai tempi di miss Italia. Passano gli anni e maturano le esperienze in tv, mostrarsi al naturale è sempre la soluzione migliore per essere trasparenti col pubblico.