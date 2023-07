Non solo Lukaku, un altro super sgarbo all’Inter

La Juventus è pronta a soffiare all’Inter dopo Romelu Lukaku anche un altro big che ha fatto la storia recente dei nerazzurri.

Si risponde colpo su colpo in una stagione di calciomercato davvero imprevedibile. Senza più bandiere ma con tante idee, che fanno discutere notevolmente i tanti tifosi sotto l’ombrellone.

Era da tempo che una sessione di calciomercato non era così accesa e dibattuta tra gli sportivi, le big italiane stanno mettendo in scena quasi un teatro dell’assurdo. I colpi arrivano seppur con lentezza, ma tante trattative al momento sono clamorose, come quella che porterà con ogni probabilità Lukaku alla Juventus.

Non solo, il club bianconero ha messo nel mirino anche un altro calciatore, che ha vinto lo scudetto con l’Inter e sarebbe pronto a dire di sì alla Juventus. Una mossa di Giuntoli che arriva a sorpresa, un altro colpo di scena in ballo.

Dall’Inter alla Juve, i tifosi sono furiosi

È stato un calciatore determinante nell’Inter di Conte, meno in quella di Inzaghi ma il suo valore sportivo non si discute. La Juve sente di poter fare l’affare, in questo momento è l’uomo perfetto anche per il gioco di Max Allegri, andando così a risolvere un problema tattico non indifferente. I tifosi sono già infuriati, ma l’ipotesi sta prendendo sempre più piede, andando così a rivelare un affare clamoroso. La Juve avrà Ivan Perisic, l’ex ala sinistra dell’Inter arriverebbe a costo zero.

Sta cercando di risolvere il suo contratto con il Tottenham, il calciatore rimarrebbe svincolato solamente per poche ore. Non concretizzando ancora il suo ritorno all’Hajduk Spalato, sta emergendo questa ipotesi di vestire la maglia bianconera, sarebbe un elemento di esperienza a disposizione e con un costo anche basso di ingaggio. La Juve offrirebbe due milioni per Perisic di ingaggio, una possibilità importante di tornare in Serie A e che riapre probabilmente anche un’altra trattativa.

I tifosi bianconeri stanno pensando come, sotto gli affari Lukaku e Perisic, possa esserci un ritorno di Antonio Conte, proprio perché il tecnico leccese era un grande estimatore dei due ai tempi nerazzurri. Il 35enne è ancora integro fisicamente, si alternerebbe con Kostic e sarebbe anche un uomo spogliatoio. Del resto, ormai è difficile meravigliarsi: l’Inter sta ingaggiando Cuadrado e pensa a Morata per completare l’attacco, la Juve invece punta su due protagonisti dello scudetto 2021. È una fase pazza, dove tutto può ancora accadere.