Affare sull’asse Inter-Napoli: colpo di scena

L’Inter, dopo aver chiuso il capitolo Lukaku, si è messa alla ricerca di un altro attaccante. Marotta vuole una punta del Napoli.

Romelu Lukaku, ormai, rappresenta un capitolo chiuso. L’Inter, dopo aver abbandonato in maniera definitiva la pista che conduce al belga in seguito alla sua decisione di accettare la proposta della Juventus, si è messa alla ricerca di un nuovo attaccante da regalare al tecnico Simone Inzaghi.

Diversi i profili attualmente vagliati dall’amministratore delegato Giuseppe Marotta, i cui riflettori sono finiti su un centravanti di proprietà del Napoli Campione d’Italia.

Il nome, stando a quanto riportato da ‘Il Messaggero’, è quello di Giovanni Simeone che i partenopei hanno acquistato a titolo definitivo a metà giugno versando nelle casse del Verona 12 milioni. Le altre trattative portate avanti dal club in questi giorni, infatti, hanno fatto emergere una serie di complicazioni: da qui la decisione del manager nerazzurro di avere pronto un ulteriore piano alternativo ed iscriversi alla corsa per il classe 1995, autore di 9 gol e un assist nelle 33 presenze totalizzate nella scorsa stagione.

Alvaro Morata, ad esempio, ha dato la propria disponibilità al trasferimento alla corte di Inzaghi ma l’alto stipendio percepito (6.5 milioni netti all’anno) e la folta concorrenza formata dal Milan e dalla Roma non consentono all’Inter di essere particolarmente ottimista. Complicato appare anche arrivare a Mehdi Taremi: il Porto, nonostante il contratto in scadenza nel 2024, continua a chiedere almeno 30 milioni per lasciar partire il 31enne iraniano.

Inter, riflettori su una punta del Napoli

La lista di Marotta comprende pure Rasmus Hojlund, per il quale però risulta essere in pole position il Manchester United. I Red Devils sono in contatto costante con l’Atalanta, che di recente ha fatto sapere di essere disposta a lasciarlo andare in presenza di una proposta economica da almeno 60 milioni.

La distanza tra le parti, al momento, è ampia ma gli inglesi, dopo aver perfezionato l’acquisto di André Onana, torneranno alla carica con l’obiettivo di chiudere l’operazione in maniera positiva. L’Inter, per evitare di rimanere a mani vuote, ha quindi iniziato a seguire Simeone.

Il 28enne è ritenuto importante dal Napoli, ma non del tutto imprescindibile. Nelle scorse settimane si era parlato di un possibile trasferimento alla Lazio, alla ricerca di un vice-Immobile di comprovata esperienza da regalare a Maurizio Sarri come premio per aver centrato la qualificazione alla Champions, ma poi i discorsi si sono arenati. Uno stallo di cui è pronta ad approfittare l’Inter. Il casting è in corso ma Marotta ha le idee chiare: il sostituto di Lukaku arriverà presto.