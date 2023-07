Morata-Juve: c’è un problema ‘tifosi’

C’è un vero e proprio intreccio intorno al nome di Alvaro Morata, tra gli attaccanti più in voga del momento dal punto di vista del mercato. Roma-Inter e il ‘problema’ Juve all’orizzonte

Il valzer degli attaccanti ruota tanto intorno al profilo di Alvaro Morata, attaccante spagnolo in uscita dall’Atletico Madrid che ha parecchio mercato in Serie A. In Italia il centravanti iberico ha lasciato legami forti con le due avventure alla Juventus, che inevitabilmente hanno fatto parte di un percorso di crescita molto importante sia dal punto di vista sportivo che personale.

Proprio col club bianconero Morata ha quindi instaurato un grande rapporto, ma ciononostante il suo nome in questa torrida estate di mercato è stato accostato a più riprese ad altre big di Serie A: dal Milan all’Inter e soprattutto alla Roma.

Giallorossi e nerazzurri sembrano infatti i favoriti al momento nella corsa al centravanti della Spagna, che non ha ancora deciso la sua destinazione definitiva. Il contratto con l’Atletico Madrid è in scadenza tra un anno, ed in particolare la Roma sta pressando forte per provare ad avere un nuovo attaccante di qualità. Resta il nodo legato all’ingaggio da risolvere, mentre Josè Mourinho ne conferma un grande apprezzamento.

Calciomercato, dalla Roma all’Inter per Morata: ‘problema’ con i tifosi della Juventus

Su Morata c’è però forte anche la chance Inter, dopo l’abbandono della pista che portava al ritorno di Romelu Lukaku dal Chelsea. I nerazzurri sono usciti dalla corsa al belga e l’ex juventino potrebbe essere un nome giusto per completare il reparto con un attaccante di qualità, esperienza e che già conosca la Serie A.

Lo spagnolo, molto apprezzato da Mourinho, ha inoltre detto anche sì all’Inter, ma dal punto di vista strettamente ambientale e sentimentale resta in auge un altro tema. Si tratta del rapporto con i tifosi della Juventus, che lo hanno tanto amato e sostenuto nel corso delle sue due avventure a Torino in cui è cresciuto moltissimo.

Non vanno esclusi quindi in futuro problemi con i tifosi della Juve, che un passaggio all’Inter potrebbero anche interpretarlo come un ‘tradimento’. Situazioni che in questo ultimo periodo di mercato sembrano ripetersi ciclicamente dopo quanto accaduto con Juan Cuadrado, in direzione Inter dopo una lunga avventura proprio in bianconero. Il tutto senza dimenticare il polverone mediatico intorno al caso Lukaku. Morata quindi è in attesa di stabilire il proprio destino che potrebbe riportarlo in Serie A, ma non alla ‘sua’ Juve.