Roma, Gervinho torna in Italia: dove giocherà il grande ex

Una vecchia conoscenza dei giallorossi ora potrebbe tornare in Italia, con un colpo di mercato davvero a sorpresa

Nella Capitale l’ex Arsenal trovò la sua giusta consacrazione grazie agli schemi di Rudi Garcia e agli assist di un grande Francesco Totti. Oggi a 36 anni vorrebbe provarci di nuovo, in una piazza davvero molto affascinante.

In molti lo ricordano per quelle sue corse a perdi fiato sulla fascia sinistra del campo, tendendo ad accentrarsi fino ad arrivare davanti al portiere. Le occasioni comode a volte le falliva, ma nella maggior parte dei casi era in grado di chiudere l’azione o con un assist o comunque con qualcosa di pericoloso. Gervinho è stato la punta di diamante assieme a Totti nella Roma di Garcia.

Arrivato nella Capitale nell’estate del 2013, sembrava dover essere un semplice sostituto di Lamela (venduto al Tottenham quell’estate). Invece l’ex Lille si è messo a lavorare a testa bassa e a suon di prestazioni convincenti ha trascinato la squadra alle 10 vittorie consecutive di quel campionato. Francesco Totti e Alessandro Florenzi completavano con lui un tridente leggero ma pericolosissimo.

In totale in due anni e mezzo all’ombra del Colosseo, Gervais ha messo insieme 88 presenze, 26 gol e 20 assist. Numeri che solo in Francia aveva fatto vedere, mentre all’Arsenal era rimasto più nell’ombra.

Gervinho pronto a tornare in Italia: sulle sue tracce c’è forte l’interesse del Trapani

Dopo aver lasciato Trigoria si era trasferito in Cina, all’Hebei, salvo poi ritornare in Italia al Parma. Due salvezze con i ducali prima della retrocessione del 2021 e il passaggio al Trabzonspor. L’ultimo anno lo ha disputato nell’Aris Salonicco, ormai lontanissimo parente della freccia che avevamo ammirato in Serie A.

Ora sembra esserci un’altra soluzione interessante per lui nel nostro Paese, in una piazza come Trapani. In Sicilia, il neo presidente Valerio Antonini, insediatosi nell’aprile del 2023, vorrebbe regalarlo alla città, come testimonianza dell’impegno preso e delle ambizioni sportive del proprio progetto.

Gervinho in Italia potrebbe quindi essere un ritorno fattibile, di quelli in grado di strappare un po’ di lacrime ai nostalgici. Il Trapani vuole riconquistare la Serie B e punta ad una stagione da protagonista. Come riportato da calciomercato.com la trattativa per il Trapani è davvero a buon punto e nel giro di qualche ora potrebbe essere definito tutto nero su bianco. In Sicilia già sognano.