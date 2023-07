Annalisa, tacchi e scollatura roventi: in poltrona lascia senza fiato

Annalisa in poltrona con tacchi vertiginosi e scollatura bollente: l’ultimo scatto dell’interprete di ‘Bellissima’ lascia a bocca aperta

Annalisa Scarrone, per tutti semplicemente Annalisa o Nali, suo nickname sui social che dà anche il titolo a un suo album, è definitivamente uscita dal bozzolo: la timida studentessa dalla voce melodiosa del talent show ‘Amici’ ha ormai da tempo lasciato il posto a una giovane donna consapevole della propria bellezza e del proprio sex appeal.

Non che prima non lo fosse. Anzi. Bella, Annalisa, lo è sempre stata, sin da quando si esibiva sul palcoscenico della scuola più ambita dagli aspiranti artisti. Ma la sua era la classica bellezza acqua e sapone che, pertanto, nel panorama di uno show business dominato da influencer e showgirl i cui outfit lasciano poco spazio all’immaginazione passava inosservata.

D’altronde, sin dagli esordi nel mondo dello spettacolo e della musica leggera, Annalisa ha fatto leva sul suo immenso talento vocale più che sul suo indubbio fascino. Tuttavia, ora che è la regina incontrastata delle hit, visto che miete un successo dopo l’altro, Annalisa non ha più timore a mostrare anche il suo lato sensuale, la sua forte carica erotica.

Annalisa, in tacchi e scollatura vertiginosa: in poltrona lascia a bocca aperta

Proprio così. La metamorfosi si è completata. Il bruco si è trasformato in una meravigliosa farfalla dalle ali variopinte o, meglio, rosse stando all’ultimo scatto che l’interprete di ‘Mon amour’ ha postato sul suo account Instagram dove vanta numerosi follower.

Quest’ultimi lo hanno dovuto mettere ben a fuoco dal momento che si stenta a riconoscere nella seducente femme fatale in total red immortalata nel suddetto scatto la timida studentessa di ‘Amici’.

Morbidamente adagiata su una poltrona, tacchi vertiginosi e scollatura che infiamma l’atmosfera più delle elevate temperature di questi giorni, Annalisa lascia tutti a bocca aperta.

Insomma, come se non bastassero l’afa e il caldo torrido, anche Annalisa con l’ultimo suo scatto fa boccheggiare gli utenti del web e i suoi follower. Del resto, per la cantante savonese sono giorni di fuoco, non solo per le temperature roventi.

Da pochi giorni, infatti, l’interprete (con Fedez e gli Articolo 31) di ‘Disco parade’, il tormentone di questa estate, è convolata a nozze con il manager Francesco Muglia.

Dunque, passione alle stelle per l’ex allieva della scuola di ‘Amici’ come, del resto, lascia intendere anche la scelta del colore rosso fuoco, che da sempre connota l’amore passionale, per il dress code per il suo ultimo scatto per un’Annalisa che, prendendo a prestito il titolo di una sua hit, è sempre più…’Bellissima’.