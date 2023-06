Annalisa infiamma già l’estate: in costume è da urlo

La bellissima cantante, Annalisa, copre davvero pochissimo delle sue curve nella sua ultima foto Instagram da capogiro.

Lei ha avuto un dono ed è quello della voce, ma nel mondo dello spettacolo ci accorgiamo spesso che non sono soltanto le attrici o le modelle ad essere bellissime, in questo caso infatti, lo è proprio una cantante. La splendida Annalisa Scarrone, ormai per tutti Annalisa, è ormai diventata una regina dei social.

Viso bellissimo e fisico da urlo, la meravigliosa ex allieva di Amici di Maria De Filippi sa benissimo come far impazzire i fan che diventano sempre più numerosi. Soprattutto dopo le sue ultime clip, dove Annalisa è sempre più sexy. Una versione della stupenda classe ’85 che non conoscevamo quasi per nulla, ma che sta sorprendentemente piacendo molto.

Annalisa infiamma Instagram: il costume è mini

Siamo sicuri che non ci sono soltanto i fan della sua musica infatti, oggi tra i suoi seguaci. La meravigliosa cantante non si esime dal far notare le sue curve pazzesche ed infatti a seguirla ci sono sempre più persone. Al momento, il profilo Instagram della bellissima ligure, è infatti arrivato a quota 1,9 milioni di follower. Certo che di strada ne ha proprio fatta tanta, lei che per la prima volta partecipò ad un talent nel lontano 2011 e che ha inciso il proprio primo album nello stesso anno.

Era semplicemente il diminutivo del suo nome, l’album si intitolava Nali, poi da lì ne sono venuti fuori altri sei, con l’ultima uscita, Nuda, del 2020. La bellissima ligure ha anche partecipato poi diverse volte al Festival di Sanremo e scritto canzoni poi cantate da altri colleghi di lavoro. E la vita sentimentale? Dopo qualche amore finito sulle pagine rosa, la bellissima ligure ha trovato l’uomo giusto. Francesco Muglia, vicepresidente del settore marketing di Costa Crociere è la sua dolce metà dal 2020.

Questo però, non ha certo fatto dimenticare i follower alla bellissima trentasettenne, che infatti ha da poco rilasciato un nuovo post da paura, su Instagram. Ed è sempre più scoperta, la meravigliosa cantautrice che rischia anche di far venire un coccolone a qualcuno, vestita così.

Il costume che indossa, non lascia infatti scampo e fa impazzire il pubblico. Pantaloncini corti e tirati molto su, che lasciano ammirare le meravigliose gambe della savonese, sopra invece, un costumino troppo piccolo. Il bel lato A di Annalisa non è certo copertissimo ed infatti, scopre anche il tatuaggio a forma di conchiglia che i più attenti avranno già notato in altri post.