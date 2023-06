Guardiola, la frecciata al Real Madrid che ha scatenato gli spagnoli

Pep Guardiola si è portato finalmente a casa la Champions League con il Manchester City e ora è arrivato il momento di togliersi qualche sassolino

Dopo aver dominato in lungo e in largo in Inghilterra per sette anni, adesso lo spagnolo ha coronato il suo sogno di vincere la coppa dalle grandi orecchie al di fuori di Barcellona.

Una ricorsa lunga 7 anni, tantissimi sacrifici e ancor più milioni. Investimenti nell’ordine del miliardo e mezzo di euro per far sì che il Manchester City avesse finalmente in bacheca la sua prima Champions League della storia. Quando il fondo sovrano di Abu Dhabi decise di investire su questo club della periferia del calcio europeo, a Manchester si conosceva solo lo United. Due Premier League conquistate e 4 FA Cup in circa 120 anni di storia. Un po’ pochino per un club che in Europa aveva portato a casa solo una Coppa delle Coppe.

La svolta è arrivata appunto nel 2009 con il Mubadala Group e con i petroldollari. Nessun obiettivo di mercato è stato precluso, nessun acquisto troppo oneroso, e alla fine anche il miglior allenatore del mondo ha scelto questa realtà. Al City Guardiola è sbarcato nel 2016, dopo il triennio al Bayern Monaco e con l’idea fissa di alzare al cielo la Champions League. Se in Premier le difficoltà sono state molto più esigue, in Europa ha dovuto davvero sudare sette camicie e l’unica gioia è arrivata finalmente in questa stagione.

Una rivincita per quanto accaduto nel 2021, quando sempre per 1-0 venne sconfitto dal Chelsea di Tuchel.

Pep Guardiola e quel riferimento al Real Madrid: i tifosi sono impazziti

Anche lo scorso anno Guardiola era andato molto vicino all’impresa, ma fu estromesso in semifinale dallo straordinario Real Madrid di Ancelotti e Modric. Questa volta, sempre al penultimo atto, il destino ha rimesso di fronte le due big, ma ad avere la meglio sono stati i ragazzi di Pep, con una partita favolosa all’Ethiad Stadium.

Dopo la vittoria con l’Inter, Guardiola ha voluto subito fare i complimenti ai nerazzurri, sottolineando la loro grande prestazione e lo spirito battagliero mostrato. Poi ha voluto lanciare una frecciatina proprio alle Merengues, con una provocazione che ha scatenato l’ira dei social.

Ai microfoni di Movistar Plus + e poi in conferenza stampa ad Istanbul, il catalano ha dichiarato: “Adesso siamo a sole 13 Champions League di distanza dal Real Madrid“, in riferimento al record delle 14 conquistate dai Blancos.

Un riferimento che ha inquietato i supporters del Real, che sui social non hanno dimenticato la rivalità caldissima con l’ex tecnico del Barcellona.