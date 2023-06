Colpo di scena: Osimhen non lo vuole, allenatore bocciato

Nella caccia al nuovo allenatore del Napoli spunta la presa di posizione di Osimhen: ha detto di no al suo arrivo, non lo vuole in panchina

Una margherita con quaranta petali da sfogliare, da analizzare e, nel caso, eliminare uno alla volta. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis continua la caccia al nuovo allenatore, al tecnico che dovrà prendere il posto di Luciano Spalletti sulla panchina della squadra campione d’Italia.

Impresa non semplice visto che, come dichiarato dallo stesso patron, sono quaranta i candidati papabili presi in considerazione. Un elenco lunghissimo ma che probabilmente negli ultimi giorni è stato ridotto per arrivare ad una lista ristretta di 3-4 nomi. Ad oggi in pole ci sarebbe Paulo Sousa, balzato in cima alle preferenze di De Laurentiis dopo l’incontro avvenuto a Roma la scorsa settimana.

La fumata bianca non c’è ancora e potrebbe anche non esserci visto che di mezzo c’è un contratto con la Salernitana e una penale da pagare, cosa che il numero uno del club partenopeo ha dichiarato pubblicamente di non voler fare. Ed allora resta percorribile anche la pista francese. Con Rudi Garcia c’è anche stato un incontro, ma è un altro il nome che stuzzica il Napoli: Christophe Galtier.

L’ormai ex tecnico del Psg attende solo la risoluzione del suo contratto con la società transalpina, dove arriverà Nagelsmann, e sarebbero in risalita le sue quotazioni. Ora però nella caccia al tecnico entra in scena Victor Osimhen e la sua posizione potrebbe risultare decisiva.

Napoli, Osimhen boccia Galtier: il motivo

Stando a quanto riportato da ‘Foot Mercato’, infatti, il bomber nigeriano – capocannoniere in Serie A – avrebbe suggerito a De Laurentiis di lasciar perdere la pista Galtier, suo allenatore ai tempi del Lille.

Con lui Osimhen è esploso in Ligue 1, ma il 9 azzurro non sarebbe convinto delle potenzialità dell’allenatore francese e soprattutto non lo riterrebbe all’altezza del campionato italiano. Per questo motivo, avrebbe dato un feedback negativo al presidente del Napoli, un giudizio che potrebbe risultare determinante nella scelta del nuovo tecnico della squadra partenopea.

Una caccia che continuerà ancora nei prossimi giorni ma che deve ora arrivare alla fase conclusiva. De Laurentiis ha parlato del 27 giugno come deadline per conoscere il nome del sostituto di Spalletti, ma tutto lascia pensare che la scelta ci sarà qualche giorno prima. C’è uno scudetto da difendere e una stagione da preparare, il Napoli ha fretta di restare con un solo petalo in mano.

Sarà quello il momento dell’annuncio, intanto c’è da registrare la (presunta) presa di posizione di Osimhen: per lui la scelta giusta non è Galtier.