Napoli, nel mirino un ex PSG: gli scenari

Il Napoli guarda al futuro e a come ripartire confermandosi sul tetto d’Italia: in uscita dal Psg, pronto ad arrivare in azzurro

La grande gioia e soddisfazione che hanno pervaso tutta Napoli nelle ultime settimane, per la conquista dello storico terzo scudetto, stanno gradualmente sfumando. Resteranno nella mente e nel cuore dei tifosi per sempre, ma ora è il momento di una pausa in vista della prossima stagione, per ripartire provando a confermarsi, anche se non sarà di certo semplice.

L’ambiente è in attesa di capire quali saranno i piani della società nel prossimo futuro. Luciano Spalletti, che ha marchiato il suo nome a fuoco nella storia del club azzurro, ha detto addio, non sentendosi sicuro di poter affrontare un’altra stagione con la dovuta intensità, per confermare un rendimento di altissimo livello in campionato e in Europa.

Dunque, le prime incognite riguardano innanzitutto l’allenatore, ma non soltanto. Da capire cosa sarà anche del direttore sportivo, con Giuntoli che vuole la Juventus ma al quale De Laurentiis per ora non concede l’addio e difficilmente lo farà, e gli scenari relativi alla rosa, con qualche cessione pesante che appare inevitabile, anche se l’intenzione sembra di mantenere più big possibile per conservare una squadra estremamente competitiva. Che ripartirà con i galloni di campione d’Italia e dunque avrà tante aspettative su di sé.

Dal Psg al Napoli per vincere ancora: cosa manca

Il rebus principale è comunque quello relativo all’allenatore e dei 40 nomi di cui parlava De Laurentiis alcuni giorni fa, ne sembrano rimasti in corsa piuttosto pochi. Il cerchio si stringe e in questo momento tutto sembra indicare che il prossimo tecnico del Napoli possa essere Christophe Galtier.

Il nome del francese era stato sondato già un paio di stagioni fa. Anche Galtier è un campione in carica, anzi bi-campione, visto che prima del titolo conquistato al Psg lo aveva vinto l’anno precedente anche al Lille. Sotto la Torre Eiffel, probabilmente, non ci sarà più spazio per lui, visto l’ennesimo flop europeo, ma a sbloccare tutto, verosimilmente, sarà la scelta dei parigini per quanto riguarda il nuovo tecnico.

Galtier in pole, ma altre ipotesi non sono ancora da scartare del tutto. Appare decisamente più lontano e ‘freddo’ Paulo Sousa, ma è una pista che potrebbe ancora riattivarsi, c’è anche Rudi Garcia che è stato sondato da De Laurentiis. Il Napoli, comunque, entro al massimo un paio di settimane dovrà prendere una strada.