Annuncio choc in diretta: Juve, così Lukaku può saltare

Romelu Lukaku attende di conoscere il proprio futuro dopo l’uscita di scena dell’Inter. L’idea Juventus resta viva anche se le dichiarazioni di un giornalista pongono una deadline

La vicenda Lukaku si arricchisce di nuovi particolari giorno dopo giorno. Il centravanti belga di rientro al Chelsea dopo il prestito annuale all’Inter non proseguirà in nerazzurro come ormai noto da tempo dopo il flirt con la Juventus.

I bianconeri sono quindi una papabile destinazione per Big Rom che ha incassato anche il dissenso della Curva Nord che gli ha dedicato un messaggio di ‘saluti’ piuttosto duro. Un eventuale approdo del belga alla Juventus sarebbe un vero e proprio ‘tradimento’ per l’Inter che ha quindi deciso di uscire dalla corsa al calciatore e dedicarsi ad altri papabili obiettivi in attacco.

La Juventus dal canto suo resta in scia per Lukaku che vede il proprio destino intrecciato a doppio filo anche a quello di Dusan Vlahovic, che attraverso solo una sua cessione libererebbe spazio in attacco al belga. Una serie di operazioni comunque complesse dal punto di vista di tempistiche ed incastri economici da trovare il prima possibile, anche per mettere a disposizione di Allegri un attacco completo.

Ad ogni modo non si tratta di una strada facile da percorrere e gli ostacoli, anche dal punto di vista del tempo non mancano.

Calciomercato Juventus, Alberto Mauro da Lukaku a Vlahovic: “La deadline è quella del 4 agosto”

A fare il punto della situazione sulla vicenda Lukaku-Vlahovic ci ha pensato Alberto Mauro, giornalista e direttore di ‘Juventusnews24’ che è intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it su TvPlay.

Il collega ha evidenziato anche l’ipotesi saudita per Big Rom: “Viste le decisioni di Lukaku nella storia recente non sarei stupito aprisse le porte a un trasferimento in Arabia Saudita, non si può poi escludere un dietrofront per tornare all’Inter. La Juventus ci proverà seriamente, ma l’incastro come si sa dipende da Vlahovic”.

Dal punto di vista economico il giornalista ha evidenziato come per Lukaku basterebbero 35 milioni per chiudere l’accordo, mentre “per Vlahovic la cosa è più complicata, perché servono 80 milioni”.

Mauro ha quindi completato evidenziando: “Il PSG sta facendo le sue valutazioni e oggi la pista si è un po’ raffreddata. La deadline è quella del 4 agosto per chiudere le due operazioni, c’è poco tempo, soprattutto per una cessione importante come quella di Vlahovic”.

Senza uscite non si faranno entrate: è questo il mantra che dovrà seguire la Juventus anche per quanto riguarda l’affare Lukaku.