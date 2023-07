Bollenti in piscina: Ciro e lady Immobile, vacanze piccanti

Ciro Immobile prima di partire per il ritiro estivo con la Lazio si è concesso qualche giorni di relax insieme alla moglie, la splendida Jessica Melena

Nove anni di matrimonio, quattro figli, una coppia innamorata e felice, apprezzata senza dubbio dai tifosi della Lazio ma non solo. La lunga storia d’amore Ciro Immobile e Jessica Melena è senza dubbio una delle più invidiate dello showbiz calcistico nazionale. Il bomber di Torre Annunziata e la sua bellissima consorte si conoscono da parecchi anni.

Il loro è un rapporto iniziato oltre dieci anni fa, quando l’attuale centravanti biancoceleste era ancora un giovane attaccante di belle speranze. Nel 2014 il matrimonio, nell’anno della consacrazione di Immobile in Serie A con la maglia del Torino. E poi a breve distanza l’uno dall’altro la nascita dei quattro figli che allietano le giornate di Jessica e Ciro.

L’amore tra Immobile e la sua compagna è uno dei più stabili e consolidati di tutto il calcio italiano e nulla sembra in grado di scalfirlo, neanche il possibile e clamoroso trasferimento del centravanti in Arabia Saudita. A quasi trentaquattro anni il bomber campano è chiamato a prendere una decisione di vitale importanza per sè e per la sua famiglia.

Rimanere a Roma da leader indiscusso della Lazio e beniamino di un’intera tifoseria oppure abbracciare la maxi offerta del club saudita pronto a ricoprirlo d’oro: è un enigma che sarà sciolto a breve. Nel frattempo Immobile ha festeggiato una delle ricorrenze più importanti, vale a dire il compleanno della sua splendida moglie.

Ciro Immobile e Jessica Melena, coppia super a bordo piscina: tifosi al settimo cielo

Con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, che può vantare quasi due milioni di followers, il bomber di Torre Annunziata ha inviato un messaggio pieno d’amore a Jessica, accompagnato dagli scatti relativi alla loro ultima vacanza trascorsa qualche settimana fa. In splendida forma entrambi, con lo scatto a bordo piscina hanno scatenato l’entusiasmo dei fan.

Tantissimi i tifosi che hanno invitato il centravanti a restare a Roma. E’ inevitabile che tra i sostenitori biancocelesti serpeggino l’ansia e il timore di veder andare via l’attaccante più prolifico della storia della Lazio. Ciro e Jessica decideranno quasi certamente insieme, come hanno sempre fatto da quando sono una coppia. La scelta non è facile e comunque vada lascerà spazio a qualche rimpianto.