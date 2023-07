Vasseur a gamba tesa su Leclerc e Sainz: a entrambi non piacerà saperlo

Il mondo Ferrari è in subbuglio, soprattutto in vista della prossima stagione. Il futuro di Leclerc e Sainz a Maranello ad oggi è in bilico

La Ferrari sta cambiando pelle. L’avvicendamento al muretto, con l’arrivo del nuovo team principal Frederic Vasseur al posto del dimissionario Mattia Binotto ha prodotto e continuerà a produrre molti cambiamenti a tutti i livelli. L’area sportiva della leggendaria scuderia modenese è destinata ad accogliere nuove e qualificate figure professionali da qui ai prossimi anni.

Il riferimento all’area tecnica comprende anche e non potrebbe essere altrimenti anche la coppia di piloti che dovranno guidare le vetture di Maranello, regalando ai tifosi quelle soddisfazioni che mancano da troppi anni. Oggi i due piloti della Ferrari sono Charles Leclerc e Carlos Sainz, ma entrambi hanno il contratto in scadenza nel 2024.

E nessuno dei due, con sfumature diverse, ha oggi la certezza di rimanere in Ferrari anche per le stagioni successive. Nelle ultime settimane si sono moltiplicate le indiscrezioni in merito a presunte trattative con altri piloti, tutti di alto livello e in grado di prendere il posto di Leclerc e Sainz. Di concreto però fino ad oggi non c’è nulla, ma solo ipotesi e illazioni.

Intervistato in esclusiva dal portale Motorsport.com, il team principal di Maranello ha fatto il punto sulla stagione in corso e lanciato un messaggio piuttosto esplicito ai piloti. Frederic Vasseur potrà essere discusso, come tutti i professionisti del settore del resto, ma di certo non si può sostenere che non abbia le idee chiare. Soprattutto quando si affronta il tema relativo al futuro.

Vasseur richiama all’ordine Leclerc e Sainz: che frecciate ai due piloti della Ferrari

L’ex direttore tecnico dell’Alfa Romeo non intende compiere passi indietro rispetto a quanto stabilito ad inizio stagione: i contratti dei piloti saranno discussi solo al termine del mondiale 2023. Fino a quel momento con le gare di preparare e le migliorie da apportare sulle vetture, tutti devono essere concentrati solo sul lavoro da fare. Di rinnovi si parlerà a tempo debito.

Questo il messaggio rivolto a Leclerc e Sainz contenuto nell’intervista di Vasseur a Motosport.com: “Charles e Carlos sono sotto contratto fino al 2024, dunque discutere del rinnovo non è una priorità. Ne parleremo senz’altro, ma non è un tema di stretta attualità. La priorità, per tutti, è concentrarsi sul team, il resto non conta”. Chissà come la prenderanno i due destinatari del messaggio.