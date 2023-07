Napoli, colpo a centrocampo per Garcia: c’è lo scambio

Il Napoli continua a lavorare in sede di mercato ed in tal senso arrivano sviluppi importanti. In entrata, infatti, gli azzurri stanno per chiudere per il rinforzo chiesto da Rudi Garcia a centrocampo. La chiave per sbloccare l’operazione è lo scambio.

Situazione in continuo sviluppo in casa Napoli. Gli azzurri, infatti, hanno bisogno di capire quali sono le loro reali ambizioni. Nella passata stagione, infatti, hanno messo in atto un autentico capolavoro conquistando lo Scudetto e riportandolo all’ombra del Vesuvio dopo 33 anni. Confermarsi, però, paradossalmente è ancora più difficile, e le recenti vittorie di Inter e Milan sono lì a confermare questa tendenza. Adesso è fondamentale operare con criterio e lucidità in sede di mercato ed in tal senso arriva il rinforzo chiesto da Rudi Garcia. La chiave per sbloccare una operazione comunque insidiosa è quella dello scambio. Vediamo di che cosa si tratta e lo stato di avanzamento dei lavori.

Mercato azzurri, colpo a centrocampo

A centrocampo, come è noto, il Napoli ha bisogno di innesti. Con l’addio di Ndombele, infatti, serve un elemento capace di agire da interno di centrocampo, mentre è da definire il futuro di Piotr Zielinski e di Diego Demme. Andiamo a vedere le ultime che arrivano in tal senso.

Il Napoli ha, infatti, definito il passaggio con il Bari di Elia Caprile. Il giovane portiere diventerà di proprietà del club partenopeo per poi passare in prestito all’Empoli. Proprio con i toscani gli azzurri stanno intensificando i rapporti per Tommaso Baldanzi, una delle rivelazioni della passata stagione e che piace tantissimo anche alla Juventus. Ha dei colpi molto importanti e può essere un innesto molto importante, per l’immediato ma soprattutto in prospettiva. Insomma, uno scambio, con l’inserimento di Caprile in prestito, che permette al Napoli di risparmiare.

Baldanzi al Napoli, le ultime

I rapporti tra i partenopei e l’Empoli sono ottimi ormai da anni, come certificato da operazioni quali quelle che hanno portato in azzurro elementi come Di Lorenzo ma non solo. E chissà che, a questo punto, non possa essere proprio Baldanzi il prossimo a partire dalla Toscano ed a trovare ospitalità all’ombra del Vesuvio.