Triste addio in casa Sky, lacrime tra i tifosi

In casa Sky Sport è tempo di addii, nella prossima stagione televisiva non ci sarà uno dei volti più amati dell’emittente.

La conferma dell’addio è arrivata direttamente dall’interessata, che ha confermato come la sua avventura professionale proseguirà altrove, lasciando i fan di stucco.

Non è solo il calciomercato a muoversi in questo mese di luglio, ma anche gli assetti televisivi stanno maturando diverse novità. I calciatori ma anche i conduttori e i giornalisti guardano altrove, la stagione 2023-24 è all’insegna di una sorta di rivoluzione.

Non ne è immune anche Sky Sport, che saluterà una delle sue regine. Un volto noto dell’emittente ha annunciato su Instagram il suo addio, il rimpianto dei suoi fan è alle stelle. Una professionista lascia Sky, aprendo così al mistero su quanto sia accaduto.

Sky Sport, se ne va una giornalista di punta

L’emittente satellitare ha festeggiato recentemente i suoi vent’anni in Italia, di cui 19 vissuti proprio da chi ora ha annunciato l’addio. Un duro colpo per quanti la seguivano in diretta e nelle varie trasmissioni, diventando sempre più un volto noto, per capacità professionali e senso della posizione sullo schermo. In un post Instagram, Anna Billò annuncia l’addio a Sky, non c’è modo per tornare indietro da questa decisione.

La moglie di Leonardo in un post ha così chiarito cosa accadrà: “Grazie a tutte le persone che hanno condiviso con me questi 19 anni, la mia decisione di chiudere questo ciclo con Sky è carica di emozioni e ricordi intensi. Buona vita a tutti”. Su Sky divenne protagonista per … quanto accade col futuro marito, Leonardo infatti si dichiarò in diretta, chiedendo alla giornalista di sposarlo con grande imbarazzo della stessa.

Un addio che arriva in piena estate e proprio in un mese decisivo, quando il pubblico decide di abbonarsi o meno alle emittenti satellitari in vista del prossimo campionato, che non avrà così una delle voci più famose. Anna Billò è stata sicuramente una delle protagoniste dell’emittente, tanto da ritagliarsi anche un ruolo da comparsa nel non memorabile “L’allenatore nel pallone 2”.

Sempre col microfono in mano e dando un senso di garanzia al racconto sportivo, fatto di impegno, professionalità e passione. L’addio a Sky Sport apre le porte sia a una sorta di mercato interno, con l’emittente che dovrà trovare la degna erede, e sia per la stessa giornalista, che potrebbe puntare su un altro network, anche cambiando direttamente genere.