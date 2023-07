Il Napoli brucia la Juve al fotofinish, colpaccio azzurro

Si accende all’improvviso il mercato del Napoli. Il club azzurro neo campione d’Italia è vicino a chiudere per un rinforzo di qualità

Iniziava a serpeggiare, anche in forma molto discreta e riservata, un certo malcontento tra i tifosi del Napoli per una campagna acquisti che stentava a decollare.

Finora il presidente Aurelio De Laurentiis era stato impegnato a sostituire chi ha deciso di andarsene dopo la conquista dello scudetto come l’allenatore Luciano Spalletti e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli che ha scelto di iniziare una nuova esperienza alla Juventus.

Il club neo campione d’Italia non può e non deve restare con le mani in mano. Per questo motivo molti sostenitori azzurri avevano iniziato a nutrire qualche legittima perplessità sui piani di rafforzamento della società in vista della prossima stagione.

Fino ad oggi l’unica significativa operazione di mercato è stata la cessione, tramite pagamento della clausola di rescissione, del difensore sudcoreano Kim-Min Jae al Bayern Monaco. Acquistato per poco meno di 20 milioni il centrale asiatico ha portato nelle casse del club qualcosa come 60 milioni di euro, dunque tre volte tanto. E proprio a proposito dle difensore da prendere al posto di Kim, nelle ultime ore qualcosa di significativo sembra si stia muovendo.

Il nuovo direttore sportivo del club campione d’Italia, Mauro Meluso, ha messo nel mirino il venticinquenne difensore greco Kostantinos Mavropanos, centrale greco dal fisico possente e titolare inamovibile dello Stoccarda. Su questo difensore che somiglia a un corazziere ha messo gli occhi da settimane la Juventus che ha pensato a lui per sostituire Leonardo Bonucci.

Napoli, interesse concreto per Mavropanos: trattativa in fase avanzata

Ma l’ingresso in scena del Napoli ha cambiato le carte in tavola. Il difensore greco infatti, cresciuto studiando al video i movimenti in campo di Paolo Maldini e di Traianos Dellas, vede di buon occhio il trasferimento i un club che gioca con lo scudetto sul petto e che parteciperà alla prossima edizione della Champions League.

La trattativa tra Napoli e Stoccarda sta entrando nel vivo: per strappare Mavropanos ai tedeschi servono circa dieci milioni di euro, una cifra ampiamente alla portata delle casse del club azzurro. Sembrano sempre più ai margini le piste, decisamente più dispendiose, che portavano ai profili di Le Normand e a Kilman, per i quali era necessario investire non meno di quaranta milioni di euro.