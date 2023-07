Annuncio che fa sognare: Napoli, contatto e colpo

Suggestione Napoli, a sorpresa arriva l’annuncio del possibile colpo: i tifosi adesso sognano il suo arrivo.

Il Napoli si prepara a decidere se accettare le offerte statunitensi per Hirving Lozano e se chiedere a Piotr Zielinski di restare anche a scadenza. Dopodiché, a meno di clamorose offerte per Victor Osimhen, le cose cambieranno davvero poco in uscita e si potrà pensare ai calciatori più congeniali al gioco di Rudi Garcia.

Anche perché l’unica cessione già annunciata, ha portato nelle casse più di 60 milioni di euro che il generoso Bayern Monaco ha deciso di sborsare per Min-jae Kim. Visto che le casse della società non sono vuote non ci sarà necessità di vendere ancora e quindi ci si può dedicare ora al mercato in entrata.

Contatto e colpo: svolta Napoli!

Per la porta è tutto risolto, torna Pierluigi Gollini alle spalle di Meret. Urge invece proprio un difensore e le mire azzurre andrebbero principalmente su Le Normand, ma attenzione a Mavropanos e Kilman. Ci sarebbe però bisogno anche di qualcuno che faccia numero per il centrocampo, visto che gli azzurri hanno da tempo deciso di restituire Ndombele al Tottenham. Ed ecco che arriva una suggestione davvero esaltante.

A tvplay_cmit ha parlato infatti l’agente di una giovane stella del calcio africano, attualmente in forza ai belgi dello Zulte Waregem: Pape Demba Diop. In un primo momento il nome potrebbe non dirvi nulla, ma si tratta di un calciatore classe 2003 dall’ottima fisicità e che fa sentire la sua presenza in mezzo al campo. Diop fa parte al momento del Senegal Under 23.

Centrocampista centrale o mediano davanti la difesa, il senegalese ha con lo Zulte un contratto in scadenza nel giugno del 2024 ed infatti è molto probabile che il diciannovenne lasci i belgi già in questa sessione di mercato.

Gerald Sagoe, l’agente del ragazzo, ha confermato che proprio il Napoli starebbe pensando a questa giovane promessa da portare da subito in Serie A. La trattativa esisterebbe e bisognerà solo capire se il Napoli è convinto di fare questo colpo o se si stia preparando anche per seguire altre strade. In caso di arrivo, Diop sarebbe il terzo africano in squadra con Osimhen ed Anguissa.

Il centrale di centrocampo è stato comprato nel settembre 2022 dai senegalesi del Diambars Football Club ed ha giocato 5 partite nella 2de Nationale VFV A. Ora potrebbe ritrovarsi in una realtà ben diversa come quella di Napoli.