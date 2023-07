Napoli, c’è il si del giocatore: arriva dalla Premier

Il calciomercato si accende: dopo l’addio di Kim, un giocatore dalla Premier sarebbe pronto a trasferirsi a Napoli

Il Napoli vuole dimostrare a tutti che la vittoria del titolo non ha saziato la propria voglia di affermazione, sia a livello nazionale che internazionale. Per farlo la società è alla ricerca di profili per rinforzare ulteriormente la rosa. Il prossimo acquisto potrebbe arrivare dalla Premier League.

Non tutti i giocatori dell’équipe Campione d’Italia proseguiranno la loro avventura con la maglia del Napoli anche nella stagione 2023-2024. Ufficializzato l’addio di Kim Min-Jae, anche Piotr Zielinski potrebbe lasciare il capoluogo. Tuttavia, nuovi calciatori sono pronti ad entusiasmare i tifosi con le loro prestazioni. Diversi i calciatori seguiti dalla nuova dirigenza, subentrata dopo l’addio di Cristiano Giuntoli passato alla Juventus.

Sebbene Rudi Garcia abbia elogiato i difensori a disposizione, Ostigard, Rrahmani e Juan Jesus, e dichiarato di non avere fretta per l’arrivo del sostituto di Kim, il Napoli non ha intenzione di perdere tempo ed è già a lavoro. I nomi sulla lista del nuovo direttore sportivo Meluso sono vari, tuttavia, stando a quanto riportato da Michele Criscitiello, il preferito dovrebbe essere Danso del Lens. Ciononostante, ad impegnare la mente dell’ex calciatore non è solo la difesa.

Napoli, i partenopei corteggiano un giocatore della Premier: l’affare è possibile

Prima della fine della sessione estiva di calciomercato dovrebbe giungere a conclusione l’avventura partenopea di uno dei giocatori protagonisti della vittoria del titolo di Campioni d’Europa, ossia Piotr Zielinski. Il polacco, arrivato a Napoli nel 2016, potrebbe decidere di stravolgere il proprio percorso e trasferirsi in Arabia oppure proseguire la sua carriera in Italia, dove il suo ex allenatore Maurizio Sarri sembrerebbe pronto ad accoglierlo a braccia aperte.

Per tutelarsi il Napoli ha già avviato le ricerche per un nuovo centrocampista. Tra i giocatori che hanno attirato le attenzioni di Meluso c’è un giocatore della Premier League, ossia Giovani Lo Celso. Il cartellino del calciatore è di proprietà del Tottenham, che stando a quanto riportato da Calciomercato.it, vorrebbe incassare 20 milioni, bonus esclusi, per il calciatore di Rosario, che non rientra più nel progetto. Tuttavia, la società sembrerebbe non essere rigida su questo punto. Al contrario Levy, presidente del club inglese, non sarebbe intenzionato, almeno per il momento, a cederlo a titolo temporaneo.

Il Napoli ha già avviato i contatti con l’entourage del giocatore, tuttavia si è trattato di un pour parler, che ha dichiarato la propria apertura al trasferimento nel capoluogo campano. Occorrerà, dunque, attendere i prossimi giorni per scoprire se ci sarà la svolta decisiva.