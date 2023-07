Napoli, il giocatore conferma: “Vicinissimo alla firma”

Il Napoli ha una montagna da scalare quest’anno dal momento che deve confermare quanto di buono fatto nella passata stagione. Adesso il giocatore però conferma, con la sua viva voce, le tante notizie che lo mettevano nel mirino del Napoli. E per certi aspetti si tratta di un colpo di scena.

Se vincere è difficile, confermarsi lo è ancora di più. Lo sa bene il Napoli, che quest’anno è chiamato a cercare di replicare quanto di incredibile è stato fatto nella passata stagione. E dovrà farlo, per di più, senza il suo difensore centrale più forte della passata stagione e protagonista assoluto, vale a dire Kim Min-Jae. Servono degli innesti praticamente in ogni reparto ed in tal senso arrivano sviluppi che non possono non essere presi in considerazione. Dal momento che si tratta di un profilo nel mirino dei partenopei da diversi anni.

La conferma del giocatore: “Vicinissimo alla firma”

Non è mai banale ogni movimento di mercato. Parafrasando Antonello Venditti, infatti, talvolta capita che certi amori non finiscano mai realmente ma, dopo giri immensi, finiscono per ritornare. Ed è questo il caso del calciatore in questione, che in passato è stato molto spesso accostato al Napoli. Ed ora si esprime lui proprio su queste trattative e queste voci.

Stiamo parlando di Grimaldo, talentuoso terzino sinistro fatto conoscere al grande calcio dal Benfica e che spesso è stato accostato al Napoli. Intervistato da TVPlay, ha confermato che c’è stato un lungo corteggiamento. E non solo. Ha, infatti, ammesso di essere stato vicinissimo alla firma, che alla fine non è arrivata per questioni di dettagli e perché stava bene al Benfica. Un vero peccato, dal momento che per il Napoli e per la Serie A sarebbe stato un colpo molto interessante.

Classe 1995, Grimaldo è cresciuto nelle giovanili del Barcellona, ma la consacrazione l’ha avuta al Benfica. Con le Aquile, infatti, ha giocato per 8 stagioni collezionando complessivamente 299 presenze condite da 25 gol, a conferma della sua vena realizzativa non banale per un terzino. Piede sinistro molto educato, è abile anche sui calci piazzati e nel fornire assist, dal momento che è un vero specialista nei cross. Adesso si è trasferito a parametro zero al Bayer Leverkusen ed è pronto per una nuova avventura.